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ТАСС

Минпромторг: РФ к 2030 году будет производить 30 тыс. гражданских беспилотников ежегодно

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Представленный АО "НПП "Радар-ммс" в экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023 беспилотный вертолет БВС ВТ-45 (взлетный вес 45 кг, вес полезной нагрузки 10 кг), оснащенный малогабаритной РЛС "Квазар". Кронштадт, июнь 2023 года
Представленный АО "НПП "Радар-ммс" в экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023 беспилотный вертолет БВС ВТ-45 (взлетный вес 45 кг, вес полезной нагрузки 10 кг), оснащенный малогабаритной РЛС "Квазар". Кронштадт, июнь 2023 года.
Источник изображения: Михаил Жердев

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил, что рост выпуска дронов будет укреплять технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия будет наращивать производство беспилотников, в 2024 году их выпуск приблизится к 18 тыс., а к 2030 году превысит 30 тыс. Об этом в интервью ТАСС в рамках форума "Армия" сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"В последующие годы выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации. Это будет происходить за счет снижения импорта БАС и их компонентов. В 2024 году выпуск гражданских беспилотников должен приблизиться к 18 тыс. штук и в дальнейшем будет идти по нарастающей, достигнув в 2030 году более 30 тыс. единиц", - сказал он.

Ранее Шпак сообщал ТАСС, что в 2023 году объем производства беспилотников составит более 6 тыс. единиц. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Оценка спроса на беспилотные летательные аппараты до 2030 года составляет почти 1 трлн рублей. 

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Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
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