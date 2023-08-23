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Известия.ru

Минобороны показало работу FPV-дронов на артемовском направлении

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения уссурийских десантников активно применяют FPV-дроны (First Person View; «вид от первого лица». — Ред.) на южном фланге артемовского направления в районе Клещеевки. Кадрами боевой работы расчетов дронов-камикадзе в зоне спецоперации на Украине во вторник, 22 августа, поделилось Минобороны РФ.


Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ используют FPV-дроны для уничтожения боевых машин пехоты (БМП) и средств связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живой силы противника в специальных укрытиях. По словам оператора FPV-дрона с позывным Танцор, дальность полета по направленному действию у него составляет 8 км.

Оператор коптера управляет им с помощью специальных VR-очков. Помощник осуществляет непосредственно запуск оборудования, отслеживает направление его полета по карте и корректирует работу оператора в случае необходимости.

«Если всё делать грамотно и всё делать скрытно, противник тебя даже не обнаружит и не заметит, откуда ты работаешь», — поделился Танцор.

FPV-дрон высокоманевренный, его оператору удобно ориентироваться в пространстве, поэтому есть возможность преследовать движущуюся цель на высокой скорости вплоть до 140 км/ч. Его сложно перехватить, так как, в отличие от обычного коптера, у него нет модуля спутниковой связи — антидроновое ружье против него бессильно.

Главный элемент дрона-камикадзе — специальная емкость, заполненная поражающими элементами и снаряженная взрывателем. Он может поднять до 4 кг заряда. В нужный момент видео обрывается, и дрон превращается в снаряд, врезающийся на огромной скорости во вражеские позиции. Позже помощник оператора фиксирует поражение цели.

Ранее, 19 августа, Минобороны опубликовало, как российские FPV-дроны уничтожают БМП противника. Отмечается, что высокая скорость и малозаметность из-за малых габаритов не оставляют шансов броне ВСУ.


17 августа в распоряжении «Известий» появились кадры ликвидации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ВСУ «Стрела-10». Он был уничтожен российским дроном-камикадзе «Ланцет»: после обнаружения цели он ударил по технике противника. В результате она загорелась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
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