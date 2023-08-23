В РФ разработали комплекс "Адмирал-Авианосец" для транспортировки боевых дронов до цели

Представитель компании "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев пояснил, что в ближайшее время планируется первое применение нового устройства в зоне спецоперации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В России создали комплекс "Адмирал-Авианосец", предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов до цели на базе беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом ТАСС сообщил представитель компании "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев.

"Мы сделали комплекс «Адмирал-Авианосец» на базе нашего БПЛА самолетного типа "Адмирал", который летает от четырех до шести часов. Была разработана система сброса небольших ударных FPV-дронов, также беспилотник несет еще и ретранслятор. Во время патрулирования местности или разведки при обнаружении точки интереса оператор может прямо с «Адмирала» отправить один или два маленьких ударных дрона с боевой нагрузкой до цели", - сказал Зубарев.

По его словам, в ближайшем будущем планируется первое применение нового комплекса в зоне спецоперации. "В течение последних двух месяцев мы проводили тестовые полеты. В ближайшие месяцы начнем поставлять «Адмирал-Авианосец» в зону СВО, ведем переговоры с батальонами и частями, которым это будет нужно. Думаю, первые аппараты на пробу будут доставлены уже в сентябре", - добавил Зубарев.

Он подчеркнул, что комплекс предназначен для охраны территории и нанесения точечных ударов. "С одной стороны, два FPV-дрона - это мало, но, с другой стороны, комплекс предполагается для использования в целях охраны, а не в наступательных действиях. Если где-то окопалась вражеская диверсионно-разведывательная группа, мы можем отправить эти дроны для точечной работы. И если стандартный радиус действия FPV-дронов - 4-5 км, то «Адмирал» способен намного увеличить этот радиус", - отметил Зубарев.

Масса полезной нагрузки БПЛА "Адмирал" - до 8 кг. Потолок полета - до 3 км. Крейсерская скорость - 100 км/ч, максимальная скорость - 150 км/ч. Аппарат способен патрулировать зону порядка 20 кв. км. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до 40 градусов.