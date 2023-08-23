Войти
Известия.ru

В Болгарии планируют поставки Украине советского военного транспорта

271
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Rainer Jensen

Болгария может начать передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронированного транспорта советского образца. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместной пресс-конференции в Одессе с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач», — процитировало слова Тагарева украинское агентство «Укринформ».

Министр также обозначил примерные сроки начала поставок. По его словам, ратификация соглашения должна появиться к концу сентября или к началу октября, и тогда можно будет реализовать первую передачу.

Алексей Резников, в свою очередь, предложил Болгарии принять участие в обучении украинских военных.

16 августа ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо предположил, что нежелание США отправлять на Украину новейшую военную технику связано с опасениями, что Китай получит связанную с ее производством информацию. Также он напомнил об отказе Вашингтона отправить Киеву танки Abrams из-за опасения, что секретная технология изготовления брони этой техники станет известна России.

Ранее, 14 августа, мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с министром финансов ФРГ и лидером партии СвДП («Свободная демократическая партия») Кристианом Линднером, на которой обсуждался вопрос потребностей Украины в дальнобойном вооружении.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Ирак
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Похожие новости
28.04.2021
The National Interest (США): Россия, а не НАТО, контролирует ситуацию на Украине
15.12.2020
Легендарная «семёрка»
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
27.06.2016
Секрет непревзойденности "Искандера" и "Вербы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:38
  • 54484
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)