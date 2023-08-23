В Болгарии планируют поставки Украине советского военного транспорта

Болгария может начать передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронированного транспорта советского образца. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместной пресс-конференции в Одессе с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач», — процитировало слова Тагарева украинское агентство «Укринформ».

Министр также обозначил примерные сроки начала поставок. По его словам, ратификация соглашения должна появиться к концу сентября или к началу октября, и тогда можно будет реализовать первую передачу.

Алексей Резников, в свою очередь, предложил Болгарии принять участие в обучении украинских военных.

16 августа ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо предположил, что нежелание США отправлять на Украину новейшую военную технику связано с опасениями, что Китай получит связанную с ее производством информацию. Также он напомнил об отказе Вашингтона отправить Киеву танки Abrams из-за опасения, что секретная технология изготовления брони этой техники станет известна России.

Ранее, 14 августа, мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с министром финансов ФРГ и лидером партии СвДП («Свободная демократическая партия») Кристианом Линднером, на которой обсуждался вопрос потребностей Украины в дальнобойном вооружении.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.