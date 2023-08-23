В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА

"Радар ммс" разработало систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, способную объединить управление и передачу информации с более чем 20 беспилотников, разработали на научно-производственном предприятии "Радар ммс" в РФ, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

"Мы пошли своим путем, создали уникальный комплекс связи, который обеспечивает многоабонентный широкополосный доступ", - рассказал Анцев.

"Прежде всего, это наземная инфраструктура, которая может работать по принципу "точка-точка" или "точка-многоточка", когда на центральный комплекс завязывается некоторое количество абонентов, и они все между собой взаимодействуют, формируется интеллектуальная самонастраивающаяся шапка связи", - добавил он.

Анцев уточнил, что терминалы в такой системе являются одновременно и ретрансляторами, и абонентами, и базами. Комплекс обеспечивает передачу данных на скорости до 100 мегабит в секунду, причём к базовой станции можно подключить порядка 20 абонентов. Абонентами могут быть не только наземные устройства, но и авиационные, в частности, беспилотники.

"Базовая станция может быть, например, центром управления беспилотными аппаратами и принимать информацию от нескольких беспилотников, выполняющих свои задачи. Комплекс связи может быть использован везде, где есть необходимость передавать информацию из точки А в точку Б на большие расстояния, но нет проводных каналов связи. Или, например, организовать видеоконференцию, обмен файлами. По сути это современная ip-радиосеть", - рассказал исполнительный директор "Радар ммс" о возможных вариантах применения новой системы.

Радиус действия, по его словам, зависит от антенны, мощности приёмопередатчика и его размещения. В среднем заказчики могут организовать связь на расстояниях до 100 километров.