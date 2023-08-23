Войти
РИА Новости

В России создали систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА

314
0
0
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

"Радар ммс" разработало систему связи, способную объединить управление 20 БПЛА

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, способную объединить управление и передачу информации с более чем 20 беспилотников, разработали на научно-производственном предприятии "Радар ммс" в РФ, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Иван Анцев.

"Мы пошли своим путем, создали уникальный комплекс связи, который обеспечивает многоабонентный широкополосный доступ", - рассказал Анцев.

"Прежде всего, это наземная инфраструктура, которая может работать по принципу "точка-точка" или "точка-многоточка", когда на центральный комплекс завязывается некоторое количество абонентов, и они все между собой взаимодействуют, формируется интеллектуальная самонастраивающаяся шапка связи", - добавил он.

Анцев уточнил, что терминалы в такой системе являются одновременно и ретрансляторами, и абонентами, и базами. Комплекс обеспечивает передачу данных на скорости до 100 мегабит в секунду, причём к базовой станции можно подключить порядка 20 абонентов. Абонентами могут быть не только наземные устройства, но и авиационные, в частности, беспилотники.

"Базовая станция может быть, например, центром управления беспилотными аппаратами и принимать информацию от нескольких беспилотников, выполняющих свои задачи. Комплекс связи может быть использован везде, где есть необходимость передавать информацию из точки А в точку Б на большие расстояния, но нет проводных каналов связи. Или, например, организовать видеоконференцию, обмен файлами. По сути это современная ip-радиосеть", - рассказал исполнительный директор "Радар ммс" о возможных вариантах применения новой системы.

Радиус действия, по его словам, зависит от антенны, мощности приёмопередатчика и его размещения. В среднем заказчики могут организовать связь на расстояниях до 100 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.10.2019
Рособоронэкспорт представляет в Сочи полный комплекс решений для обеспечения безопасности в Африке
01.03.2019
Эксперт: Россия стремится к военному информационному доминированию
09.11.2017
На Украине испытали БПЛА "Горлица", чтобы "следить за территорией России до Камчатки"
21.04.2017
Руслан Пухов: "Войну с США мы не выиграем, но нанесем серьезный ущерб"
06.12.2012
Тайна «боковых лепестков»
31.01.2011
На БМП сегодня все ездят наверху, потому что в этом «гробу» никто ехать не хочет
31.10.2007
США рассматривают возможность поставки Южной Корее БЛА "Глобал Хоук"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:38
  • 54484
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)