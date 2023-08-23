Курс на маяк: в России создали систему поиска раненых солдат

В основе разработки лежат специальные персональные устройства

В России создали поисковую систему для обнаружения раненых солдат на поле боя — в ее основе лежат специальные маячки. Новая технология работает скрытно от противника, а в моменты обстрелов позволяет вести поиск пострадавших бойцов с дронов. Подробности о том, как работает система, созданная специалистами из Новосибирска, а также каковы перспективы ее применения в военной и гражданской сферах, читайте в материале «Известий».

Поисковая новинка

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), комплексную поисковую систему, которая позволит найти раненых военнослужащих на поле боя, создала команда разработчиков из Новосибирска. Проект был представлен в рамках акселератора проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023».

— Мы разработали вариант санитарно-поисковой системы, — рассказывает лидер проекта, основатель компании SurruS Андрей Жуков. — Как найти раненого солдата и тем более под обстрелом? Наша система позволяет расположить маячок на солдате, найти раненого с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сохранить ему жизнь.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Как отмечают разработчики, тактическая система сократит время поиска раненого. Вместе с тем работа системы будет скрыта от наблюдения противника, так как маяк слышит по внутреннему радиоканалу только запрос поискового прибора и коротко на него отвечает. Сам поиск солдата по маячку проводится специальным поисковым прибором с направленной антенной, а если идет обстрел, то поиск можно провести при помощи БПЛА.

Во втором случае на беспилотник крепятся два устройства по 16 и 10 г. Одно из них — ретранслятор поискового прибора, а другое — маяк для самого летательного аппарата на случай, если его потеряют операторы. Эта разработка специалистов из Новосибирска может использоваться не только в военной, но и в гражданской сфере.

Гражданское применение

В обычной жизни маячки, созданные новосибирскими специалистами, могут применяться для поиска пропавших дронов. Для этого на беспилотник крепится устройство весом 10 г и размером 0,5х2х3 см. Технология позволяет искать пропавший аппарат как при помощи специального прибора, так и другого БПЛА.

— Главное преимущество в таком поиске — возможность поймать сигнал там, где нет покрытия сотовой и спутниковой связи, так как он передается через внутренний радиоканал, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Платформы НТИ. — На данный момент уже проведены испытания в лесу, а в ближайшее время планируется также испытать систему и на полигоне.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

В пресс-службе отметили, что новая санитарно-поисковая система создана на основе уже работающего продукта компании SurruS — системы защиты от угона автомобиля. В рамках нее на машину также крепятся два маячка, один из которых оставляет след при передвижении. Сигнал передается от маячка к установленным вышкам по технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря чему профессиональные угонщики не могут заглушить работу системы. Сами вышки представляют из себя стационарную или мобильную коробочку, которая может крепиться практически на любой территории. Она ловит сигнал с маячка на автомобиле по принципу «касания» в зоне до 5 км.

— Это позволит окружить большой город, увидеть, куда перевозят угнанную машину, и по второму маячку найти ее в короткие сроки — от нескольких часов до суток, — заключили в пресс-службе Платформы НТИ.

Мировой опыт

Между тем идея с поисковыми датчиками для военных актуальна не только в России. В 2019 году стало известно, что американских солдат из четырех боевых бригад оснастят датчиками WarLoc. Эти трекеры интегрируются в систему управления личным составом, благодаря чему командир получает полную информацию о местонахождении своих подчиненных в режиме реального времени.

Для американской армии выбрали вариант датчика, крепящегося на пятке ботинка; другая версия предусматривает крепление на шнуровке. Утвержденный вариант включает в себя инерциальный и GPS-модули для определения координат, скорости и направления движения солдата. Два модуля позволяют получать информацию в тех ситуациях, когда противник использует средства РЭБ или же когда боевые действия идут в помещениях, а также под землей.

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Американские СМИ оценивали контракт на поставку трекеров WarLoc в $16,5 млн. При этом журналисты отмечали, что в перспективе подобные датчики получат все военнослужащие американской армии.

— Сегодня в США ведутся определенные исследования и разработки в области маячков для обнаружения раненых, — говорит в беседе с «Известиями» IT-специалист и руководитель компании «Ростсайт» Владимир Кривов. — Это говорит о том, что актуальность и важность подобных технологий признаются на международном уровне.

Цифровые перспективы

По мнению Владимира Кривова, санитарно-поисковая система, созданная в Новосибирске, обладает целым рядом потенциальных достоинств. В теории она позволяет сократить время поиска раненых бойцов в условиях крайней опасности и непредсказуемости боевых действий. Это может не только спасти жизни солдат, но и оптимизировать работу военно-медицинских служб, сократив риски.

При этом, по словам эксперта, система маячков имеет большой потенциал использования не только на поле боя, но и в других областях, связанных с повышенным риском. В свою очередь, конфликтолог и координатор дискуссионного клуба Peace & War communication for security (Peace&War CS) Егор Дибров указывает на то, что модифицированный вариант санитарно-поисковой системы может оказаться актуален в труднодоступных регионах страны.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— Разные отрасли могут быть заинтересованы в применении данной технологии, — говорит эксперт. — Особенно это касается горнодобывающей промышленности, где маячки могут повысить уровень безопасности шахтеров.

Также, по словам Диброва, эта технология может применяться и в туризме, при осуществлении подъемов в горы. Туристы нередко теряются в горной местности, а спасатели тратят на их поиски значительное время и силы. Однако если туристов заранее снабдить поисковыми маячками, в случае ЧП их можно будет оперативно обнаружить.

Обратная сторона

Несмотря на все достоинства технологии от разработчиков из Новосибирска, специалисты всё же видят в ней и определенные потенциальные уязвимости.

Владимир Кривов отмечает: разработчики говорят о том, что радиоканал, который используют маячки, незаметен для противника. Это является большим плюсом в условиях боевых действий. Однако у технологии могут быть потенциальные риски: к ним эксперт относит вероятность взлома и несанкционированного использования системы как противником на поле боя, так и злоумышленниками в гражданской сфере.

— Нельзя исключать сценарий, при котором поисковый прибор для обнаружения маячков окажется в руках противника, — отмечает Егор Дибров. — Тогда он сможет сам оперативно обнаружить раненых бойцов, что чревато для них крайне негативными последствиями.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Собеседник «Известий» считает, что на такой случай нужно предусмотреть возможность дистанционной деактивации как самих маячков, так и аппаратов для их поиска. Кроме того, по словам Диброва, разработчикам стоит рассмотреть возможность установки дополнительных уровней защиты на поисковые приборы. Благодаря им воспользоваться устройством сможет лишь человек, владеющий необходимой информацией для доступа.

Специалист отмечает: в мире современных информационных технологий нет ничего невозможного и взломать можно практически любое устройство. А в случае с санитарно-поисковой системой на кону могут быть жизни людей, поэтому разработчикам новинки для минимизации рисков стоит обратиться к опыту IT-гигантов в плане создания аналогичных технологий.

— В истории с поисковыми маячками, как и с любой инновацией, возникают вопросы безопасности и защиты от третьих лиц, которые требуют дополнительной проработки, — заключает собеседник «Известий». — А насколько эффективной новая санитарно-поисковая система будет на практике, покажет время.

Дмитрий Булгаков