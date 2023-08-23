Кадровый холод: потеря «Луны-25» может привести к перестановкам в «Роскосмосе»

Поможет ли это ускорить следующие российские экспедиции на земной спутник

Потеря «Луны-25» может привести к кадровым перестановкам в Роскосмосе, сообщили «Известиям» три источника. Один из собеседников редакции даже назвал конкретные фамилии в топ-менеджменте госкорпорации. Также они отметили, что нештатную ситуацию на борту станции могли спровоцировать ошибки в программном обеспечении. Однако, если специалисты сделают правильные выводы, то это может ускорить российскую лунную программу, считают эксперты.

Потери и отставки

В «Роскосмосе» 21 августа назвали основную причину гибели автоматической лунной станции «Луна-25». ЧП произошло в субботу, 19 августа, на высоте около 100 км над поверхностью спутника Земли во время перехода космического аппарата с круговой окололунной на предпосадочную орбиту.

По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, к аварии привела нештатная работа двигателей станции при осуществлении маневра. Он пояснил, что коррекция траектории «Луны-25» проходила в зоне радиосвязи и специалисты знали всё, что происходило со станцией до аварии.

— Двигатели проработали дольше необходимого времени — 127 секунд вместо 84, — пояснил Юрий Борисов. Он добавил, что аварийная комиссия уже начала работу.

Накануне стало известно точное место падения станции, его рассчитали специалисты Института прикладной математики имени Келдыша РАН. Это 42-километровый кратер Pontecoulant G.

Еще до официальных выводов могут быть приняты решения о кадровых перестановках. Об этом «Известиям» на условиях анонимности рассказал источник в космической отрасли. Причем он отметил, что, возможно, это коснется высокопоставленных функционеров.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Павел Кассин

— Проект «Луна-25» реализуется с 2005 года. За это время сменилось много кураторов. На текущем этапе главный ответственный — это первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов. Он курирует всю техническую часть «Роскосмоса» и как глава государственной комиссии по запуску «Луны-25» ставил последнюю подпись в итоговом протоколе о готовности, — сообщил один из анонимных экспертов.

Источник рассказал, что Александр Иванов был первым заместителем главы Федерального космического агентства (предшественник «Роскосмоса». — «Известия») с 2013-го по 2018-й, но вернулся в «Роскосмос» всего около года назад. Поэтому его сложно винить в происшедшем, полагает он.

По мнению специалиста, более вероятно, что ответственность за ЧП может понести заместитель гендиректора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов: он давно работает в госкорпорации, но не проявлял себя как инициативный руководитель.

— Полагаю, его каким-то образом могут наказать, — считает собеседник «Известий». Эксперт допустил, что Хайлову может грозить отставка, а Иванову — выговор.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Также, по словам того же источника, велика вероятность, что отвечать за ЧП будут и исполнители — ученые и программисты, которые обслуживали запуск. В частности, ответственность могут понести специалисты из НПО Лавочкина (главного исполнителя проекта по созданию «Луны-25») и из Института комических исследований РАН, которые разрабатывали научную программу экспедиции.

По словам другого источника из научной среды, проблемы в космической отрасли, которые могли привести к крушению, начались задолго до работы современной команды руководства госкорпорации. Однако отвечать за произошедшее, вероятно, будет кто-то из нынешних управленцев. Он подтвердил, что кадровые перестановки ожидаются. Не исключено проведение серьезных чисток на уровне руководства, подтвердил третий источник, ранее работавший в «Роскосмосе».

— Все старались и делали, что могли. «Луна-25» — это первый шаг российской программы по восстановлению компетенций в сфере межпланетных полетов. Изначально предполагалось, что миссия может быть неудачной. Поэтому сейчас нет необходимости кого-то менять, — возразил анонимному эксперту научный журналист автор Telegram-канала «Контакт подъема» Михаил Котов.

По мнению специалиста, для решения амбициозных космических задач нужно наладить качественное и бесперебойное обеспечение научных исследований и опытно-конструкторских работ.

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Андрей Белый Источник изображения: iz.ru

«Известия» направили запрос в «Роскосмос»с просьбой прокомментировать информацию о возможных кадровых изменениях в госкорпорации.

Устаревшее ПО

Также эксперты склоняются к тому, что причиной аварии могла быть ошибка в программном обеспечении космического аппарата. В частности, один из источников «Известий» рассказал, что проблема может быть в использовании устаревших кодов.

— Не исключено, что код для «Луны-25» был написан с использованием библиотек (подпрограмм для программирования. — «Известия»), которые применялись и раньше. Потому что налицо повторяющиеся ошибки. Скорее всего, не были проведены достаточное их тестирование и отладка, — рассказал «Известия» специалист, который ранее работал на одном из предприятий-разработчиков приборов для российской космической отрасли.

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Сергей Захарушкин Источник изображения: iz.ru

Он полагает, что эта недоработка, возможно, из раза в раз становится причиной краха российских космических проектов. В частности, неправильный импульс, который был выдан при переходе на предпосадочную орбиту, погубил «Луну-25». Похожая ситуация произошла в 2017 года со спутником «Метеор-М», который не вышел на целевую орбиту из-за проблемы на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.

Также неправильная работа программного кода стала причиной неудачи, которая произошла в 2011 году с межпланетной марсианской станцией «Фобос-Грунт». После вывода на опорную околоземную орбиту двигатели аппарата не получили нужного импульса для движения в сторону Марса. В итоге аппарат упал на Землю.

Авария — не катастрофа

В целом эксперты сходятся во мнении, что, если сделать правильные выводы, потеря «Луны-25» не станет катастрофой для российской космонавтики. Это происшествие поможет нашей стране ускориться и выйти на более высокие темпы освоения спутника Земли.

— Наиболее близкие к действительности данные по затратам на создание аппарата, его запуск, вывод к Луне и прочие работы — это 12,6 млрд рублей. Эти оценки основаны на открытых источниках. Причем нужно отметить, что часть стоимости перераспределяется на другие космические программы, которые ведутся параллельно или последуют за «Луной-25», — считает историк космонавтики Александр Железнов.

Он пояснил, что необходимо найти средства и возможности, чтобы создать и запустить аналог станции. Это важно: маневр мягкой посадки космических аппаратов российским специалистам в любом случае необходимо освоить для дальнейшего развития отечественной лунной программы. Аналог «Луны-25» можно создать за 2–2,5 года, считает Александр Железнов.

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная Источник изображения: iz.ru

— Космонавтика в принципе не должна быть коммерческой. Ее цель — не зарабатывать деньги и пополнять бюджет. Она должна в целом работать на развитие страны, — объяснил независимый эксперт Андрей Ионин.

Эксперт перечислил главные задачи, которые должна выполнять отрасль. Это создание обороноспособности, строительство цифровой экономики и обеспечение технологического прорыва нашей страны. Также это возможность реализовывать совместные объединяющие проекты с дружественными государствами.

По словам главы «Роскосмоса», России однозначно нужно участвовать в лунной гонке, поскольку гонка за освоение природных ресурсов естественного спутника Земли уже началась.

Андрей Коршунов