Планы США провалились из-за их угасающей мощи

Президент США Джо Байден (в центре) и премьер-министр Японии Фумио Кисида (справа) слушают выступление президента Южной Кореи Юн Сук Ёля (слева) во время пресс-конференции в пятницу, 18 августа 2023 г., в Кэмп-Дэвиде.

США не смогли создать трехсторонний военный союз с Японией и Южной Кореей, направленный против Китая, пишет Cumhuriyet. Вашингтон изо всех сил пытается сдержать Пекин, однако из-за ослабевающей гегемонии не может получить желаемые результаты, отмечает автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

США в течение некоторого времени пытались объединить двух своих партнеров, Японию и Южную Корею, в трехсторонний союз, в центре которого находятся они сами. Америка уже милитаризирует эти страны и приглашает их на саммиты НАТО. А 18 августа текущего года Байден принял японского и южнокорейского лидеров в Кэмп-Дэвиде.

Итак, возник ли в результате встречи альянс, который можно было бы назвать "азиатской НАТО"?

Не альянс, а партнерство

Судя по совместному заявлению, итогом в Кэмп-Дэвиде стал не трехсторонний союз, а трехстороннее партнерство. Разумеется, партнерство тоже немаловажно, однако также особо отметим неспособность США сформировать альянс, несмотря на все усилия, в контексте глобальной борьбы за власть.

С другой стороны, декларация о трехстороннем партнерстве, согласованная президентом США Джо Байденом, президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, наглядно демонстрирует главную цель США. Коммюнике берет на прицел Китай, Корейскую Народно-Демократическую Республику (Северную Корею) и Россию.

Поэтому трехстороннее партнерство было истолковано как попытка милитаризировать регион и превратить его в поле геополитической борьбы. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь (Wang Winbin) расценил партнерство как "попытку сформировать группы отчуждения, перенести межблоковую конфронтацию и военные блоки в Азиатско-Тихоокеанский регион".

Треугольники, четырехугольники, пятиугольники США

С тех пор как США объявили Китай своим главным соперником, они пытаются проводить стратегию сдерживания этой страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А для этого стремятся построить треугольные, четырехугольные, пятиугольные партнерские объединения и приковать их друг к другу.

"Пять глаз". В регионе и так существовала организация времен холодной войны. Это объединение США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии по сути является разведывательным партнерством. QUAD (четырехстороннее партнерство в области безопасности). Четырехстороннее партнерство, сформированное Соединенными Штатами с Индией, Японией и Австралией в 2007 году, не вышло за рамки "диалога по стратегической безопасности".

Общая картина

США хотят окружить Китай широкой дугой, начинающейся от Индии и протягивающейся до Японии. Однако Индию они пока так и не смогли заставить принять это.

Поэтому сейчас США пытаются построить военный фронт, простирающийся от Австралии до Японии и Южной Кореи. Для этого они хотят расширить AUKUS за счет Новой Зеландии, сделать союзниками Японию и Южную Корею, а для связи между этими двумя кластерами установить партнерские отношения, которые позволят создать базу на тихоокеанских островах. Именно на это был нацелен последний визит дуэта Блинкен (Blinken) – Остин (Austin) на острова Тихого океана и соглашение, которое они заключили здесь с Папуа – Новой Гвинеей.

Да, все это заполненная часть стакана, а в пустой части – Индия, не приемлющая включения в американскую стратегию, то, что США не смогли создать трехсторонний союз с Японией и Южной Кореей и согласились на трехстороннее партнерство, отказ Новой Зеландии от принятия приглашения в AUKUS, а также то, что большинство тихоокеанских островов выступают против превращения региона в геополитическое силовое поле.

Таким образом, США предпринимают шаги в Азиатско-Тихоокеанском регионе для поддержания "эксплуататорского порядка, правила которого пишут они сами", но из-за ослабевающей гегемонии не могут добиться желаемых результатов. Поэтому общая картина не меняется, идет строительство нового многополярного мира.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)