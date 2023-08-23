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Европа усомнилась в США из-за Украины. "Дружба" под угрозой

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Флаги США и ЕС
Флаги США и ЕС.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

США и Европа по-разному понимают отношения с Россией, а значит, и их подходы к ней в рамках украинского конфликта отличаются, пишет "Хуаньцю шибао". Первые хотят подавить Москву, а вторая — избежать обострения. И если в начале трения были незаметны, то сейчас ЕС усомнился в необходимости плясать под американскую дудку.

Украинский вопрос — результат игры крупных держав, а также концентрированное воплощение глубоких конфликтов Европы в области геополитической безопасности. Анализ процесса развития текущего кризиса говорит о существовании очевидных различий в понимании отношений с Россией Соединенными Штатами и Европой, которые, следовательно, порождают разные требования интересов.

С самого начала вооруженных действий между Москвой и Киевом Вашингтон подливал масла в огонь. С помощью украинского кризиса он пытался убить трех зайцев одним выстрелом: во-первых, подавить и истощить Россию; во-вторых, вернуть к жизни НАТО, во главе которых находятся США, и реанимировать "мертвый мозг" альянса; в-третьих, помочь американскому ВПК заработать огромные средства за счет обеспечения ВСУ вооружением и техникой.

Можно с уверенностью сказать, что до сих пор Соединенные Штаты были единственным бенефициаром украинского конфликта. Они получили колоссальные преимущества во многих областях, политической, экономической и оборонной. Под давлением Вашингтона Европа также нарастила поставки военной техники Киеву, однако ее цели и требования в отношении кризиса, очевидно, разнятся с американскими. Вооруженные действия на Украине затянулись уже почти на полтора года, и энергетическая безопасность Старого континента становится все более хрупкой, экономические вызовы множатся, как снежный ком, а социальные противоречия углубляются. Все больше европейцев надеются на скорейшее окончание текущего конфликта.

Разницу в целях США и ЕС также можно увидеть по выбранным ими дорогам до и после эскалации кризиса.

Россия — это ближайший сосед Европы, от которого ей никуда не деться, и крупные страны региона, такие как Германия и Франция, совсем не хотят, чтобы конфликт накалялся до бесконечности. Например, до и после начала спецоперации Москвы в феврале 2022 года Берлин пытался выступить посредником между двумя борющимися сторонами.

В отличие от европейских лидеров, которые предпринимали меры для разрядки ситуации во избежание обострения, американское правительство не жалело усилий для нагнетания напряженной атмосферы, сводя на нет старания Берлина, Парижа и других в продвижении мирных переговоров. После того, как на Украине разразился вооруженный конфликт, державы Старого континента, такие как Франция и Германия, осознали, что восстановление структуры европейской безопасности — процесс, неотделимый от России, поэтому представляемая ими Старая Европа всеми силами пытается избежать прямой конфронтации с соседкой. Соединенные Штаты, с другой стороны, одержимы менталитетом холодной войны и противостоянием крупных держав. Видя в текущем кризисе отличную возможность сдержать и подавить Москву, они продолжают поставлять Киеву оружие и в то же время используют антироссийские настроения в ЕС для размещения ракетных установок в Восточной Европе в попытке извлечь выгоду из всего этого хаоса.

В настоящее время многие европейцы начали задумываться о том, а отвечают ли танцы под американскую дудку их собственным интересам.

В ноябре 2022 года бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Пике написал для местного издания журнала Foreign Affairs статью, в которой указал, что Соединенные Штаты сыграли решающую роль в украинском конфликте: "Мы, европейцы, обязаны спросить себя: должны ли американцы решать, как развивается конфликт? Должны ли наши мир и процветание подчиняться интересам или высокомерию США? Должна ли Европа отвечать за последствия?" В январе 2023 года Сара Вагенкнехт, депутат немецкого бундестага, заявила: "США находятся далеко от поля боя, но наши риски очень высоки, поэтому нам следует стремиться к поиску дипломатического решения".

Вооруженный конфликт на Украине на короткое время сгладил некоторые разногласия между Соединенными Штатами и Европой, но по мере развития международной ситуации противоречия и трения могут показаться с новой силой.

Действительно ли Вашингтон — "надежный друг" ЕС? Соответствуют ли действия США тому, что они говорят о союзнических отношениях двух сторон? Служат ли их шаги интересам Старого континента? Действуют ли Соединенные Штаты во имя ценностей и интересов западного сообщества — или ради своих собственных? Ответы на эти вопросы, вероятно, очевидны.

Автор: Ли Вэньхун (李文红) — профессор Школы немецкого языка Пекинского университета иностранных языков, директор отдела дипломатического обучения и исследований, научный руководитель докторантов.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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