Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16

Первую партию самолетов Киев может получить до Нового года

Страны Запада согласились передать Украине истребители F-16, первые партии самолетов отправят Нидерланды и Дания. Что-то Киев может получить уже до Нового года, но большая часть поставок придется на 2024 год. При этом Украина должна выполнить ряд условий, касающихся подготовки пилотов, техников и инфраструктуры. «Известия» разбирались в том, как применение западной авиации повлияет на ход боевых действий.

Что известно о поставках самолетов

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в новое европейское турне. Сначала он посетил Швецию, где пытался договориться о поставках Киеву истребителей Gripen. Конкретных результатов достичь не удалось, хотя Зеленский заявил о «прорывных итогах». «Мы шаг за шагом, от переговоров к переговорам приближаемся к тому, чтобы «Грипены» появились в нашем небе», — отметил он.

Далее президент Украины прибыл в Нидерланды, где встретился с премьер-министром страны Марком Рютте. По итогам переговоров Зеленский объявил, что заключил «историческое соглашение». По его словам, Амстердам согласился передать 42 истребителя F-16. При этом версия Рютте несколько отличалась от заявлений украинского президента. Он отметил, что Нидерланды располагают всего самолетами и пока рано говорить, сколько из них отправят на Украину. Голландский политик также добавил, что Киеву еще предстоит выполнить ряд неких условий, подробностей он не сообщил.

После этого Зеленский прибыл в Данию. Там на совместной пресс-конференции премьер-министр страны Мэтте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передаст 19 истребителей F-16. «Рассчитываем, что шесть первых боевых самолетов Украина получит ближе к Новому году», — сказала она. По ее словам, восемь истребителей будут переданы в 2024 году, еще пять — в 2025-м.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидят в истребителе F-16 на авиабазе Скридструп в Войенсе, Дания, 20 августа 2023 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

В свою очередь, в министерстве обороны Дании сообщили, что Киев должен выполнить ряд условий. В том числе завершить обучение летчиков, а также подготовить необходимую инфраструктуру и решить логистические вопросы. «Параллельно с этим мы стремимся расширить нашу авиационную коалицию и приглашаем к участию другие заинтересованные страны», — отмечается в заявлении ведомства.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. Известно, что в тренировочной программе участвует 70 летчиков. «Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня возможность расширения тренировочной миссии», — подчеркнул он.

Почему Запад согласился на поставки

Украинская авиация в ходе СВО понесла значительные потери. По состоянию на февраль 2022 года, в составе военно-воздушных сил страны числилось 152 боевых самолета. За полтора года задокументированные, признанные в том числе западной прессой потери составили около 70 машин. На первоначальном этапе выбывшую технику за счет советских запасов возмещали страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, Словакия и Болгария, потом их ангары опустели.

В таких условиях Украина стала активнее просить о поставках западной боевой авиации. Еще в октябре прошлого года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отправил американским конгрессменам письмо, в котором призвал «отказаться от сдержанности» и передать истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Спикер военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат говорил, что на первом этапе Киев хотел бы получить 24 истребителя. Он отмечал, что в разных областях страны уже готовятся взлетно-посадочные полосы.

Истребители F-16 Королевских военно-воздушных сил Нидерландов Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Первоначально западные лидеры на эти просьбы отвечали крайне сдержанно. Так, президент США Джо Байден публично отказывался передавать самолеты. «Нам следует оставить их здесь, это абсолютно иная ситуация», — говорил он, отвечая на вопросы журналистов.

Не было единого мнения и в ЕС. Так, в Нидерландах говорили, что власти готовы рассмотреть запросы «без каких-либо предубеждений». Президент Франции Эммануэль Макрон от передачи самолетов не отказывался, но называл вопрос неактуальным. По его словам, для Киева гораздо важнее артиллерийские установки и системы ПВО. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что о поставках авиации не может быть и речи.

Причин было несколько. С одной стороны, западные чиновники опасались, что из-за передачи авиации может серьезно обостриться противостояние России и НАТО. «Боевые самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, и имеют совершенно иную дальность действия и огневую мощь», — говорил министр обороны Германии Борис Писториус. Кроме того, на Западе объясняли, что на Украине осталось мало квалифицированных летчиков, а на подготовку существующих пилотов уйдет минимум полгода.

Постепенно, однако, позиция менялась. Украинское контрнаступление оказалось совсем не таким триумфальным, как ожидали на Западе. В Киеве объясняли, что ВСУ не хватает как раз поддержки авиации. Главком ВСУ Валерий Залужный обращал внимание на то, что доктрина НАТО не подразумевает перехода в наступление без превосходства в воздухе. «А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? Или это не наше дело?» — возмущался он. Залужный также жаловался, что советские боевые машины, которые остаются в распоряжении Украины, заметно уступают современным российским самолетам.

Фото: ТАСС/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN Источник изображения: iz.ru

В итоге в июле 11 стран НАТО подписали меморандум о начале подготовки украинских пилотов для F-16. В августе началось обучение в Великобритании, Швеции и Дании. Командующий ВВС Украины Николай Олещук уточнял, что на шведской территории тренируются летчики, окончившие училища в 2016 году и имеющие боевой опыт. В Великобритании — выпускники нынешнего года. В середине августа США также разрешили Дании и Нидерландам передать Киеву истребители. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил соответствующие письма в Копенгаген и Амстердам.

Что говорят эксперты

Военный аналитик Владимир Евсеев считает, что поставки F-16 не окажут существенного влияния на обстановку в зоне боевых действий.

— Уровень подготовки украинских пилотов всё равно останется невысоким. Россия обладает мощной системой ПВО, к тому же наши ВКС России будут бомбить украинские аэродромы, уничтожать самолеты в местах базирования. В результате эффект от поставок F-16 окажется ограниченным, — отмечает он.

Евсеев добавляет, что страны Запада не будут торопиться с передачей самолетов.

Истребители F-16 ВВС Румынии Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Gianluca Vannicelli

— Мы видим, что США не хотят выставлять свою технику в негативном свете. Например, американцы до сих пор не передали танки Abrams. Им выгодно, чтобы в СМИ и соцсетях мелькали кадры уничтоженных немецких танков, а собственная техника оставалась как бы неуязвимой. Вероятно, и F-16 раньше весны следующего года на фронте не появятся. Если к тому моменту дела у ВСУ будут плохи, то от поставок самолетов могут в принципе отказаться, — подчеркивает он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук говорит, что результаты переговоров Зеленского в Голландии выглядят крайне туманно — не указаны ни сроки, ни объемы поставок.

— С датскими самолетами ясности больше. Вроде бы до Нового года придет шесть самолетов. Это ничтожное количество. Украине для прикрытия армейской группы необходимо хотя бы 220–300 самолетов, но такую армаду никто не дает, — утверждает собеседник.

Матвийчук также отмечает, что для выполнения задач Украине надо подготовить пилотов и техперсонал, прикрыть самолеты системами ПВО и РЭБ, обеспечить их разведывательной информацией и целеуказанием, обустроить аэродромы и многое другое.

Фото: Getty Images/ Alex Babenko Источник изображения: iz.ru

— Ничего из этого не предвидится. Поэтому я полагаю, что разыгрывается очередная нездоровая пиар-акция. Зеленский получил возможность сообщить о «перемоге», страны Запада — продемонстрировать свою поддержку Киева, — говорит он.

Богдан Львовский