В России создадут новую конструкцию самозаживляющегося материала для скафандров

Центр Келдыша перешел к разработке ячеистого материала вместо слоистого, отметил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Центр Келдыша (разработчик материала, входит в Роскосмос) создаст новую конструкцию самозаживляющегося материала, которая будет использоваться в российских скафандрах. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

"С [самозаживляющимся] материалом все нормально, работает, но конструкцию надо доработать. Мы от плоского слоистого материала перешли сейчас к разработке ячеистого материала, то есть это некоторые ячейки, заполненные вот этим вот материалом", - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора предприятия, по этой теме ведутся научно-исследовательские работы. С Научно-производственным предприятием "Звезда" был отработан первоначальный вариант материала. Новую конструкцию Центр Келдыша планирует сделать и отработать в ближайшее время.

"Самые изнашиваемые элементы в скафандре - это перчатки и локтевые соединения. Слоистый материал, когда рука в локте сгибается, утончается, а ячеистые структуры удерживают материал, чтобы сохранить его свойства", - пояснил Кошлаков, уточнив, что работы идут практически в инициативном порядке.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке наноматериала для космических кораблей, способного восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является неньютоновская жидкость, ее вязкость зависит от скорости деформации.