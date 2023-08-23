NBC: Украина расстроена и сбита с толку из-за задержек в поставках F-16

По данным телекомпании, Киев не решается публично обсуждать причины таких переносов поставок со стороны Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Украинские власти "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках американских истребителей F-16, однако Киев не решается публично обсуждать эту "чувствительную тему". Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников.

По ее данным, несмотря на то что Украина считает поставки F-16 "жизненно важными для успеха" контрнаступления, а задержка поставок "разочаровала и сбила с толку" украинские власти, Киев не решается публично обсуждать причины таких переносов поставок со стороны Вашингтона. Как отмечает телекомпания, это связано с тем, что F-16 являются "чувствительной темой".

"Слишком поздно для контрнаступления в этом году. Это было бы возможно, если бы коалиция сторонников Украины действовала быстрее <...>. Задержка [поставок] связана не с техническими аспектами <...>, а с заранее поставленной политической блокировкой [решения поставить F-16]", - приводит NBC слова эксперта аналитического центра Chatham House Кейра Джайлса. По словам американских военных, США "долгое время воздерживались от отправки их (истребителей - прим. ТАСС) на Украину, потому что были обеспокоены потерей F-16 над территорией, контролируемой Россией".

Как уточняет телеканал, помимо таких опасений существуют технологические трудности. "Более половины пилотов" нуждаются в обучении английскому языку, механики и инженеры также должны пройти специальное обучение. Это означает, что "украинские эскадрильи будут готовы самое ранее к следующему лету, если не намного позже", приводит NBC мнение аналитиков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.