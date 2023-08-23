Войти
ТАСС

NBC: Украина расстроена и сбита с толку из-за задержек в поставках F-16

305
0
0
Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Ezra Acayan/ Getty Images

По данным телекомпании, Киев не решается публично обсуждать причины таких переносов поставок со стороны Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Украинские власти "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках американских истребителей F-16, однако Киев не решается публично обсуждать эту "чувствительную тему". Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников.

По ее данным, несмотря на то что Украина считает поставки F-16 "жизненно важными для успеха" контрнаступления, а задержка поставок "разочаровала и сбила с толку" украинские власти, Киев не решается публично обсуждать причины таких переносов поставок со стороны Вашингтона. Как отмечает телекомпания, это связано с тем, что F-16 являются "чувствительной темой".

"Слишком поздно для контрнаступления в этом году. Это было бы возможно, если бы коалиция сторонников Украины действовала быстрее <...>. Задержка [поставок] связана не с техническими аспектами <...>, а с заранее поставленной политической блокировкой [решения поставить F-16]", - приводит NBC слова эксперта аналитического центра Chatham House Кейра Джайлса. По словам американских военных, США "долгое время воздерживались от отправки их (истребителей - прим. ТАСС) на Украину, потому что были обеспокоены потерей F-16 над территорией, контролируемой Россией".

Как уточняет телеканал, помимо таких опасений существуют технологические трудности. "Более половины пилотов" нуждаются в обучении английскому языку, механики и инженеры также должны пройти специальное обучение. Это означает, что "украинские эскадрильи будут готовы самое ранее к следующему лету, если не намного позже", приводит NBC мнение аналитиков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
16.06.2023
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
02.06.2023
МИД РФ сообщил о вероятной передаче Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16
29.05.2023
Надеяться на F-16 — это ошибка. На Украине истребитель будет беспомощен
26.12.2022
Арабский мир стремится выйти из-под влияния США
27.01.2022
Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 08:38
  • 54484
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 06:06
  • 3
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 03:21
  • 3
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 23.08 03:15
  • 6
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 23.08 02:29
  • 3
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 23.08 02:17
  • 3
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 23.08 00:12
  • 1
Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»
  • 23.08 00:00
  • 1
Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет
  • 22.08 16:57
  • 3
Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior
  • 22.08 12:37
  • 0
Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке спецоперации
  • 22.08 11:46
  • 23
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.08 11:09
  • 205
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.08 08:15
  • 38
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 22.08 05:48
  • 2619
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)