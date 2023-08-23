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ТАСС

Под Тамбовом планируют выпускать системы подавления малых винтокрылых беспилотников

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Первый опытный образец прошел тестирование

ТАСС, 21 августа. Власти Тамбовской области планируют запустить в регионе промышленную сборку системы подавления малых винтокрылых беспилотников, которая создана учеными региона. Первый опытный образец прошел тестирование, его стоимость втрое дешевле зарубежных аналогов, написал в своем Telegram-канале губернатор области Максим Егоров.

"Последняя разработка наших ученых - система подавления малых винтокрылых беспилотников. Ее создали студенты и аспиранты одного из тамбовских вузов. <...> Проект уже прошел несколько этапов по доработке и был представлен на федеральном уровне. К настоящему времени команда специалистов собрала и протестировала опытный образец. Думаю, что вместе будем искать возможности для промышленного запуска", - написал он.

По словам Егорова, разработка тамбовских ученых уникальна, в ней используются нейротехнические технологии. "Комплекс снизит риски позднего подавления вражеских беспилотников, а значит, укрепит всеобщую безопасность. При этом стоимость системы будет втрое ниже, чем у аналогов", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что национальная безопасность является одной из приоритетных отраслей промышленности Тамбовской области, к этой области активно привлекают молодых ученых, в регионе создается научно-производственный комплекс беспилотных летательных аппаратов. 

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