Джон Кирби: "Полякам угрожают белорусы". Силы США в ЕС опять на уровне 80-х

США вновь держат в Европе до 100 тысяч своих солдат и офицеров, цитирует официального представителя американских "силовиков" Джона Кирби французское издание Atlantico. Это тот самый уровень "живой силы", который США имели в регионе в дни холодной войны. Только теперь место "советской угрозы" заняли Белоруссия и Россия.

В настоящее время в Европе дислоцировано 100 000 американских солдат, заявил официальный представитель США Джон Кирби, добавив, что Белый дом "очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии".

Численность американских войск, дислоцированных в Европе, достигла 100 000 человек. Такого количества военнослужащих из США в регионе не было со времен окончания холодной войны, — заявил Джон Кирби, глава отдела стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при президенте Байдене, во время брифинга для прессы в Вашингтоне 16 августа.

Кирби отметил, что с начала обострения в феврале 2022 года президент Байден усилил военное присутствие США в европейских странах-союзниках — особенно на восточном фланге НАТО — более чем на 20 000 военнослужащих.

Он добавил, что Белый дом предпринимает шаги для поддержания такого долгосрочного присутствия. Формально должна идти ротация, но реально определенный контингент будет все время оставаться на месте, в странах НАТО. Таким образом, у США рядом с театром военных действий постоянно находятся около 100 000 военнослужащих. Представитель Совбеза Кирби также подчеркнул, что в случае дополнительных запросов со стороны союзников Вашингтон готов направить новые воинские контингенты в Европу на неопределенный срок.

Обращаясь к ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО, господин Кирби осудил провокационные действия и воинственную риторику со стороны Белоруссии. В этой связи он заверил присутствующих в том, что Соединенные Штаты готовы защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО" и что они очень серьезно относятся к статье 5. Он также сказал, что Вашингтон остается в тесном контакте с Варшавой и что поляки сталкиваются с постоянными угрозами со стороны Белоруссии. "Они подвергаются угрозам ежедневно, и мы это понимаем", — сказал Кирби.

Именно поэтому США пристально следят за тем, что происходит в Белоруссии особенно после того, как после неудавшейся попытки государственного переворота, организованной лидером группы "Вагнер", в Белоруссии появился контингент его бойцов. Как заявил Кирби: "Мы прислушиваемся к тому, что происходит в Минске. Мы знаем о передвижении войск "Вагнера" и в курсе последних событий. Но мы никак не отреагировали на это. Если будет нужно, мы, безусловно, можем ответить. Мы относимся к этому серьезно".

Говоря о группе "Вагнер", Кирби отметил, что пока неясно, какой именно стране НАТО представляет угрозу присутствие "вагнеровцев" на белорусской территории. Тем не менее Белый дом "следит за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно".

Польша — не единственная страна, опасающаяся возможного вторжения бойцов "Вагнера" из Белоруссии. В среду Литва закрыла два из шести пунктов пересечения границы с этой страной, сославшись на "геополитические обстоятельства".

У Латвии осталось только два действующих пункта пересечения границы с Белоруссией, а Польша в последние месяцы закрыла все свои пункты пропуска, кроме одного. На прошлой неделе Варшава также объявила, что направит дополнительно 10 000 военнослужащих для укрепления своей восточной границы с Белоруссией.