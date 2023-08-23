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ТАСС

Эксперт: массовые запуски помогут исправить "детские болезни" двигателей лунных зондов

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©МФТИ
©МФТИ.
Источник изображения: naked-science.ru

Руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин отметил необходимость "больше летать, и не только на Луну"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сбой в работе двигателя "Луны-25" является следствием нехватки опыта и связанной с этим "детской болезни", от которой нельзя избавиться без совершения большого числа полетов на Луну и другие небесные тела. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

"Вывод, на мой взгляд, должен быть сделан один - необходимо больше летать, и не только на Луну. Надеемся, что в результате мероприятий, предусмотренных дорожной картой "Перспективные космические системы и сервисы", где МФТИ является опорным вузом, на орбиту будут регулярно выводиться десятки и сотни космических аппаратов разных классов, и подобные "детские болезни" [недостаток, свойственный какой-либо технологии или устройству на ранней стадии разработки и быстро устраняющийся в дальнейшем], будут восприниматься как пройденный исторический этап", - заявил Родин.

"Именно двигательная установка традиционно является самым уязвимым звеном в межпланетных перелетах и посадках на другие небесные тела. Испытать полный цикл ее работы в реальных условиях, то есть при сочетании вакуума, невесомости и прямого излучения Солнца, в наземных условиях невозможно, а летные испытания даже на околоземной орбите требуют колоссальных затрат. В реальности они возможны только при условии унификации оборудования и регулярных запусков", - пояснил Родин.

В понедельник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что двигательная установка "Луны-25" в ходе коррекции орбиты проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд, что стало основной причиной аварии аппарата. При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что России нельзя прерывать лунную программу и отказываться от участия в "лунной гонке".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, после чего в субботу днем связь с космическим аппаратом прервалась. Посадка первой в истории современной России лунной миссии должна была состояться в понедельник, 21 августа. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
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