У сверхзвукового «Стрижа» не будет остекления кабины пилотов

«Стриж», проектное изображение

В конце июля этого года появилась первая более-менее достоверная информация о российском сверхзвуковом гражданском джете, который получил имя «Стриж» и активно разрабатывается инженерами ЦАГИ им.Жукoвского.

Тогда сообщалось, что самолет будет способен перевозить 25 пассажиров на расстояние до 11 000 км при крейсерской скорости почти 2000 км/ч, а его максимальная взлетная масса составит немногим менее 80 тонн. При этом никаких технических подробностей по «Стрижу» пока нет, хотя в рамках форума «Армия-2023» директором по развитию центра авиастроения «Навигатор» Артемом Хорошанским было рассказано о том, что остекления у самолета не будет.

«Стриж», модель на форуме «Армия-2023»

По его словам, привычное стекло в кабине сверхзвукового «Стрижа», которому даже посвящен один из разделов техзадания, будет заменено на передовую систему обзора, которую дополнит электронная панель — «это позволит данному самолету летать быстро и надежно».

Макс Антонов