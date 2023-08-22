Дрон военного назначения «Сюрприз» уже на стадии испытаний

Дрон «Сюрприз». Фото: РИА Новости

В следующем году применяемые ВС РФ беспилотники пополнятся новым ударным дроном с именем «Сюрприз», который в качестве вооружения может нести пару 82-миллиметровых мин. Разработка аппарата на «Робоавиа» ведется по заказу Минобороны с учетом реального опыта применения БПЛА в СВО.

В целях повышения скрытности «Сюрприза» при изготовлении его корпуса применяется карбон с пластиком, электродвигатель со специальными пропеллерами практически бесшумны, а высота работы порядка 400 метров не позволяет обнаружить его визуально даже с оптическими приборами. «Сюрприз» представляет собой квадрокоптер массой почти 25 кг, который можно быстро и легко сложить и разместить в рюкзаке. Боевая нагрузка дрона не превышает 7 кг, с которой он может действовать в радиусе 10 км от оператора. При этом если БПЛА не имеет задачи на возвращение на базу, то есть используется как барражирующий боеприпас, дальность его работы увеличивается в два раза.

Дрон «Сюрприз». Фото: РИА Новости

Также на борту новинки присутствуют камера с тепловизором и система коррекции полета боеприпаса, а управление «Сюрпризом» осуществляется или со станции управления или же традиционным джойстиком. Сейчас идут активные испытания «Сюрприза», завершиться которые должны до конца года, а массовое производство ударного дрона планируется запустить в начале 2024 года и одновременно начать их поставки в действующие подразделения ВС РФ.

Макс Антоновия