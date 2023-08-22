Корейские ученые создали робота-гуманоида, способного пилотировать самолет

Pibot

Pibot — так называется разработанный сотрудниками Корейского института KAIST робот-гуманоид, способный пилотировать современный реактивный самолет. При этом вносить какие-то изменения в архитектуру кабины не требуется.

Рост робота — 150 см. Во время полета Pibot уверенно контролирует бортовые приборы и поддерживает высоту даже в сложных метеоусловиях. Чтобы не углубляться в чтение полетных инструкций, робот просто запоминает их, используя языковые модели. В результате это позволяет ему реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее штатного пилота. Робот-гуманоид в кабине — по сути, альтернатива дистанционно управляемому БПЛА. Как известно, когда пилот пересаживается с одного типа самолета на другой, ему приходиться основательно переучиваться. В случае с Pibot для этого достаточно нажатия кнопки: робот-пилот просто переключится на нужный режим. В качестве обучающих программ робота исследователи используют методику работы с чат-ботами, в частности, с ChatGPT. В настоящее время они разрабатывают собственную LLM-модель для Pibot. Конечная цель — научить его работать в экстремальных условиях, недоступных человеку. В планах разработчиков — определить Pibot на службу в ВВС к 2026 году.

Александр Агеев