В НАТО назвали условие передачи Киеву истребителей F-16

Дания заявила, что Киеву разрешат использовать F-16 только на территории Украины

В Дании заявили, что Украина не сможет использовать истребители F-16 нигде, помимо своей территории. Планируется, что часть обещанных Киеву самолетов передадут в ближайшее время. В России ранее отмечали, что F-16 могут быть использованы для доставки ядерного вооружения и пообещали «военно-технический ответ", если эти истребители появятся в небе Украины. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

В понедельник, 21 августа, стали известны условия передачи истребителей F-16 Дании и Нидерландов Украине. Как сообщает Reuters, их перечислил глава министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

«Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины», - уточнил министр обороны Дании.

Кроме этого, Эллеманн-Йенсен добавил, что эти условия действуют для всех видов техники, неважно танки ли это, истребители или что-то еще.

Зеленский договорился получить 42 F-16

Днем 20 августа президент украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и командой прибыл в Нидерланды. Во время встречи глава государства договорился о передаче Киеву F-16. Спустя два часа украинский президент в своем Telegram-канале заявил, что переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте оказались успешными.

«F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе", - написал Зеленский.

По словам украинского лидера, Киеву передадут 42 самолета, когда обучат украинских пилотов и инженеров.

Когда Киев получит F-16

По данным Reuters, 18 августа США одобрили решение Нидерландов и Дании о передаче истребителей. Однако это произойдет только тогда, когда украинских летчиков обучат управлять самолетами. При этом пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер заявил, что при необходимости США готовы обучать украинцев и на своей территории, "если возможности обучения в Европе будут исчерпаны", передает ТАСС. Позднее информационный портал NL Times сообщил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 завершится не ранее лета 2024 года.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN заявил, что на поставку и переобучение украинских пилотов потребуются месяцы.

«Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они (ВСУ) их получат, они были бы должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», - сказал дипломат.

Однако уже 20 августа Дания и Нидерланды объявили, что готовы начать поставлять истребители F-16 на Украину, причем первые шесть будут там к Новому году, точное количество самолетов названо не было.

В США заявили, что процесс передачи истребителей может занять более длительное время, так как Украине нужно наладить инфраструктуру на земле. Об этом пишет The Associated Press.

«Подготовка украинских пилотов - лишь одна из задач, которую предстоит решить перед развертыванием F-16. Остаются также вопросы о том, кто будет осуществлять важнейшее техническое обслуживание самолетов, поставлять запасные части, ремонтировать взлетно-посадочные полосы и защитные укрытия для самолетов на земле», - отмечает издание.

По данным журналистов, сейчас украинские летчики только приступили к изучению языка.

Киев может не получить самолеты

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях написал, что Нидерланды могут и не исполнить своих обязательств, так как премьер-министр страны Марк Рютте уходит в отставку.

По мнению Филиппо, на выборах 22 ноября Партия свободы одержит верх над Народной партией за свободу и демократию. В этом случае Нидерланды могут "выбрать мир и оставить F-16 себе".

Реакция России

В июне, в разговоре с RT министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что самолеты F-16 могут быть использованы для доставки ядерного вооружения.

" если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - сказал Лавров.

В июле министр сказал журналистам «Ленты.ру», что Москва будет рассматривать сам факт передачи самолетов как угрозу в ядерной сфере.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет", - добавил Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце июня заявила, что Москва выразила решительный протест против передачи F-16 во время заседания экспертной рабочей группы "ядерной пятерки" по доктринам и стратегическим рискам, которое состоялось в Каире, передает РИА Новости.

21 августа временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что российские военные знают, что делать с истребителями.

"... охарактеризовать это можно продолжающимися устремлениями стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия объяснить нельзя", - добавил Пушилин.

Посол Российской Федерации в Копенгагене Владимир Барбин сегодня признал, что передача истребителей Данией является очередным шагом в эскалации конфликта, передает Reuters.

«Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определить условия мира, Дания своими действиями не оставляет Украине другого выбора, кроме как продолжать военное противостояние с Россией», - заявил дипломат.

Алена Фомина