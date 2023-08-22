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Naked Science

«Роскосмос» объяснил, почему погибла «Луна-25»

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© Wikimedia Commons
© Wikimedia Commons.
Источник изображения: naked-science.ru

По словам руководителя госкорпорации, авария случилась из-за слишком долгой работы двигателя. В норме подобное происходит при программных ошибках, хотя другие версии пока тоже трудно исключать. Более общей причиной проблем с аппаратом Юрий Борисов назвал ту, о которой Naked Science подробно писал ранее.

Девятнадцатого августа 2023 года, в третьем часу дня по московскому времени, «Роскосмос» потерял связь с «Луной-25» — вскоре после того, как она произвела второе торможение на окололунной орбите. Теперь глава госкорпорации Юрий Борисов назвал более конкретные причины гибели автоматической межпланетной станции.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата… А вот что привело к этому – придется детально разобраться. Я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии. Она уже назначена и начала работу. Я думаю, что в самое ближайшее время мы получим необходимые результаты и безусловно учтем это при реализации следующих миссий», — сообщил он.

Отметим, что с учетом орбиты «Луны-25» такая «перегазовка» должна была означать быструю потерю скорости аппаратом в опасной близости поверхности спутника Земли.

Весь эксперимент, продолжил Борисов, проходил в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали «все о положении корабля» (строго говоря, «Луна-25» АМС, а не космический корабль).

«Тем не менее в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — добавил он.

Конкретные причины более длительной работы двигателя неясны. Такое часто случается из-за сбоев в программном обеспечении, хотя какие-то физические неисправности пока тоже сложно исключать. Окончательно ситуацию должна будет прояснить комиссия по расследованию инцидента.

Более общие причины случившейся аварии Борисов отнес к факторам, которые ранее кратко разбирал Naked Science.

«Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу. Это было бы самое неверное решение. Я думаю, что негативный опыт прерывания лунной программы почти на 50 лет, это и является основной причиной неудач. Нам приходится, по сути дела, по новой осваивать все технологии. Конечно, на новом технологическом уровне, но стопроцентных гарантий таких [новых] миссий никогда никто не дает. Я могу привести примеры, что за последние четыре года израильская, эмиратская, индийская миссия потерпели так же неудачи при посадке на Луну».

Юрий Борисов, глава «Роскосмоса»

В то же время Борисов отметил, что полет дал России бесценный опыт. Он также констатировал, что стране однозначно нужно участвовать в лунной гонке. С учетом судьбы «Луны-25» — наглядной демонстрации проблем, которые несет неучастие в лунной программе — его тезисы трудно оспаривать. Полное интервью Юрия Борисова по этому вопросу можно увидеть здесь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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