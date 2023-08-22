Украине пора признать горькую правду о том, что победить Россию на поле боя невозможно, пишет Sabah. По мнению автора статьи, самым большим недостатком ВСУ является нехватка солдат, который не восполнить даже западными вооружениями.

Берджан Тутар

На Украине дела идут не так, как хотят США и их союзники. Некоторые в этой связи будут пытаться скрыть поражение Запада, утверждая, будто Россия тоже увязла в трясине. Однако Москва в конечном счете получает желаемое, хотя это дается непросто. По выражению одного из американских военных стратегов Дэниэла Дэвиса (Daniel Davis), "у Украины нет реального пути к победе над Россией".

Эта оценка свидетельствует о том, что Украина не сможет одержать победу на поле боя. Собственно говоря, Европа, НАТО и США, видя серьезность ситуации, уже сейчас испытывают беспокойство по поводу защиты земель, удерживаемых Киевом, и предотвращения дальнейших территориальных потерь.

Поэтому они открыто говорят Владимиру Зеленскому, что путь к прекращению огня и миру лежит через территориальные уступки. Для Киева на горизонте нет другого варианта, кроме переговоров во имя прекращения военного конфликта.

Последнее наступление ВСУ, направленное на захват занятых Россией районов и выход к Крыму и побережью Азовского моря, провалилось. Весенняя кампания, которая не стоила свеч, показала, что для Украины путь к победе невозможен. Ведь издержки последних достижений ВСУ очень высоки.

Игнорирование этой горькой правды со стороны Киева и Вашингтона только еще более усугубит страдания украинского народа и приведет к еще большим новым территориальным потерям.

Кто-то до сих пор возлагает надежды на новые боевые вооружения и самолеты с Запада. На прошлой неделе американская администрация объявила о новом дополнительном пакете военной помощи на сумму 24 миллиарда долларов и дала понять, что в скором времени также одобрит поставку F-16.

Настоящее поражение проистекает из этого подхода, основанного на оружии и деньгах, и неадекватного стратегического взгляда. Потому что судьба вооруженного противостояния определяется не технической мощью, а человеческой силой и волей. В противном случае США не потерпели бы поражения в Ираке и Афганистане, несмотря на колоссальное превосходство в вооружении.

В этом контексте самым большим недостатком Украины является нехватка человеческих ресурсов. Согласно апрельскому докладу американской военной разведки, с 24 февраля 2022 года ВСУ потеряли 130 тысяч солдат. В ходе последнего наступления, начавшегося 5 июня, потери достигли апогея. За это время были уничтожены самые боеспособные подразделения, подготовленные НАТО.

Заменить этих обученных военных очень сложно. Кроме того, украинцы не хотят идти на фронт, а те, кто делает это, пытаются сбежать. Таким образом, из-за потерь за полтора года интенсивных боевых действий и того, что последняя атака не достигла даже промежуточных целей, возможности ВСУ по созданию нового наступательного потенциала значительно уменьшились.

Эксперты отмечают, что для восстановления надежной боевой силы может потребоваться целое поколение, и даже это возможно только в период прочного мира и при обеспечении необходимой логистической поддержки.

Вот почему стратегии, основанные на еще большей военной помощи, на которых настаивает Запад, ведут лишь к уничтожению наиболее подготовленных украинских соединений и дальнейшему сокращению территории страны.

А это указывает на то, что выиграть военный конфликт на фронте невозможно. Остается только один путь: немедленная подготовка стола переговоров во главе с Турцией.

Нет сомнений в том, что отказ от дипломатии и настаивание на военном решении могут еще более усугубить трагедию Украины. Иррациональные рецепты, навязанные Киеву Соединенными Штатами, должны быть отброшены в сторону.

Каждый такой рецепт, продиктованный США, ведет к новым бедствиям, вызывая гибель еще десятков тысяч украинских мужчин и способствуя переходу еще большего количества регионов под контроль России.

Автор: Берджан Тутар (Bercan Tutar)