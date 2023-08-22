Борисов сообщил, что двигатель "Луны-25" проработал дольше необходимого времени

Гендиректор Роскосмоса отметил, что коррекция траектории движения аппарата производилась в зоне устойчивой радиосвязи

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Двигательная установка межпланетной станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала 127 секунд вместо запланированных 84. Это стало основной причиной аварии аппарата, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.

"Весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, мы знали все о положении корабля. Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась, попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны", - сказал он.

О работе комиссии

Аварийная комиссия, которая будет расследовать причины крушения миссии "Луна-25", уже сформирована и начала работу, сообщил Борисов.

"Все этапы полета тщательно задокументированы, основную причину [аварии] я вам сказал - это нештатная работа корректирующего двигателя. А что привело к этому, придется детально разобраться, и я уверен, что мы получим все необходимые данные при работе аварийной комиссии, она уже назначена и начала работу", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, в ближайшее время будут получены необходимые результаты, которые будут учтены при реализации следующих миссий.

О миссии

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата.