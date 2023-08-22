Венгрия и Катар считают, что конфликт на Украине можно прекратить только путем переговоров

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто напомнил, что в последние годы Катар выступал с инициативами по урегулированию международных конфликтов

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Венгрия и Катар придерживаются схожих позиций в отношении конфликта на Украине, считая, что он может быть урегулирован только за столом переговоров. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам визита в Будапешт катарского эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который провел встречи с президентом Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

"Мы хотим мира, это сейчас самое важное. Катар и Венгрия также согласны с тем, что путь к миру возможен только через переговоры, а для этого необходимо сохранять открытые каналы связи и диалог [со сторонами конфликта]. Решение находится не на поле боя, на поле боя есть только мертвые, решение находится за столом переговоров", - сказал глава МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто напомнил, что в последние годы Катар выступал с инициативами по урегулированию международных конфликтов и Венгрия поддерживает эти миротворческие усилия. "И катарское, и венгерское правительства верят в диалог, основанный на взаимном уважении. Мы строим нашу внешнеполитическую стратегию на взаимном уважении, и мы хотим мира", - добавил министр.

"Мы таким образом вместе ищем ответы на самые важные вызовы нашего времени", - сказал Сийярто. В то же время "Катар и Венгрия постоянно сталкиваются с абсолютно беспринципными и необоснованными нападками международного либерального мейнстрима", продолжил министр. По его словам, обеим странам "хорошо известно, каково сталкиваться с внешним давлением", так как в Катаре и Венгрии у власти находятся "патриотически настроенные правительства, сосредоточенные на соблюдении национальных интересов". "Поэтому между нами естественно существует базовое взаимопонимание", - подчеркнул глава МИД.

Он сообщил, что во время визита эмира Катара в Венгрию была достигнута договоренность о повышении уровня отношений до стратегического сотрудничества.