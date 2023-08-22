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Вот почему Черное море стало стратегически важным для многих игроков

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Катер в Балаклавской бухте Севастополя. Крым
Катер в Балаклавской бухте Севастополя. Крым.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Сергеев

Вооруженный конфликт на Украине внезапно показал, насколько важным является Черное море, причем сразу для нескольких государств, пишет iROZHLAS. Оно быстро превратилось в пространство, к которому прикованы выжидающие и даже алчные взгляды значительной части мира.

Либор Дворжак

На протяжении столетий Черное море считалось не слишком привлекательной со стратегической точки зрения частью мирового океана. Оно слишком закрыто, и кто контролирует проливы (сегодня это, конечно, Турция), соединяющие Черное море со Средиземным, тот может заблокировать его и весьма легко. Однако вооруженный конфликт на Украине, продолжающийся уже полтора года, внезапно показал, насколько важно это пространство — причем сразу для нескольких государств.

Начнем, конечно, с России. Ей, согласно ныне действующим международным соглашениям, принадлежит едва ли десять процентов побережья.

Но если добавить абхазское взморье и украинские территории, прилегающие к морю, которые присоединились к России, то получается, что она сейчас контролирует до трети черноморских берегов.

Для России также важно, что уже с конца XVIII века она пользуется ключевым крымским портом Севастополем, который считает плацдармом для дальнейшей экспансии в средиземноморские области, а оттуда через Суэцкий канал и Гибралтарский пролив далее в мир.

Именно поэтому Россия, как там любят говорить, считает Черное море эдаким собственным прудом (Фейковое заявление. В России никогда не говорили о Черном море как о "собственном пруде", в то время как в НАТО уже сейчас называют другое море – Балтийское – внутренним морем Североатлантического альянса. – Прим. ИноСМИ).

У Украины никогда не было, нет и не будет никаких завоевательных амбиций. Но для нее морская трасса через Босфор и Дарданеллы по-прежнему остается важнейшим торговым путем. Это касается, в первую очередь, ее сельскохозяйственной продукции.

Только для примера: именно по этому пути до вооруженного конфликта перевозилось более половины всего украинского, в том числе несельскохозяйственного, экспорта.

Зависимость от России

Турция, как уже было сказано, благодаря контролю над проливами играет ключевую геостратегическую роль, что закреплено и в международных соглашениях.

Кроме того, пользуясь ныне сложившимися обстоятельствами Турция хотела занять, а затем закрепить свое положение лидирующей региональной державы в Черноморском регионе.

В данный момент Анкара понимает, что лучшей возможности добиться этой цели, уже, вероятно, не представится. Чем бы ни закончился вооруженный конфликт между Россией и Украиной, Российская Федерация выйдет из него ослабленной как минимум экономически и политически, что лишь упростит достижение турецких целей.

Свои интересы в этом регионе есть, разумеется, и у Европы, которая, стремясь избавиться от всякой зависимости от российских энергоносителей, ищет пути на Кавказ и в Среднюю Азию, то есть к территориям, которые могут с точки зрения энергоносителей во многом, если не полностью, заменить Россию.

Таким образом бывший теплый южноевропейский бассейн быстро превращается в пространство, к которому прикованы выжидающие и даже алчные взгляды значительной части мира.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Россия
Турция
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