Президент Сербии Вучич заявил о крахе европейской экономики из-за Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе европейской экономики, сообщил в соцсетях журналист Такер Карлсон. По словам политика, в этом виноват украинский конфликт, зачинщиком которого выступает НАТО.

Такер Карлсон: Мы только что встретились с президентом Сербии, которого все считают умным и компетентным человеком, а его видение мира в США встретишь нечасто. Он подчеркнул, что конфликт на Украине, который НАТО ведет ее руками против России, сокрушил европейскую экономику. Подрыв "Северного потока", осуществленный администрацией Байдена через третьих лиц, убивает немецкую экономику, крупнейшую в Европе на сегодняшний день. И последствия этой атаки одного государства НАТО на другое ощущаются на всей территории Европы.

Это безумие, полнейшее безумие! Нынешний конфликт вредит всем, за исключением разве что России в долгосрочной перспективе, и распахивает окно возможностей всем неевропейским странам, включая государства Персидского залива, Китай, Турцию. Мы наблюдаем перезагрузку мира в ответ на этот конфликт. Это немного сложнее, чем "Гитлер против Черчилля", "добро против зла", демократия. Речь о поистине массовом сдвиге мощи от США и Запада к Востоку. Он происходит прямо в эти минуты, но в нашей стране об этом почему-то мало кто знает и понимает.