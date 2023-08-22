Войти
Известия.ru

В США рассказали о замедлившем контрнаступление ВСУ российском оружии

240
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

WSJ: система дистанционного минирования «Земледелие» тормозит украинскую армию

Украинское контрнаступление замедлилось, в том числе благодаря минным полям, дистанционно создаваемым новой российской системой минирования «Земледелие». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила The Wall Street Journal.

Россия потратила месяцы на подготовку почти 1,5 тыс. км линии боевого соприкосновения: противотанковые рвы, бетонные блоки, окопы и наземные мины. Одним из вооружений, помогавших выстраивать линию обороны, стала система дистанционного минирования «Земледелие», благодаря которой российская армия может ставить минные поля на расстоянии от 5 до 15 км.

«Земледелие» — это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами», — говорится в материале.

Мины замедлили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и заставили украинских военных занимать позиции, в которых они становились «легкой целью» для российских вертолетов, артиллерии и дронов, сообщает газета.

«У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)», — рассказал WSJ украинский военный.

Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСМД) «Земледелие» была принята на вооружение в 2021 году. Два пакета по 25 направляющих ИСМД похожи на пусковые установки РСЗО «Град» и имеют такой же калибр 122 мм, но в отличие от «Града» снаряды «Земледелия» несут противопехотные и противотанковые мины. Поле с необходимым набором мин может быть установлено оперативно на расстоянии до 15 км от пусковой установки.

Накануне американская газета The Washington Post заявила об исчерпании Украиной возможностей для контрнаступления. Отмечалось, что у Киева заканчиваются варианты наступления, которое официальные лица первоначально представили как решающую операцию Киева по отвоеванию значительной территории в этом году. Авторы публикации заметили, что неспособность Украины продемонстрировать решительный успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт зайдет в тупик и международная поддержка может ослабнуть.

19 августа телеканал CNBC сообщил, что контрнаступление украинской армии не сопряжено с демонстрацией значительного прорыва, даже несмотря на наличие танков, артиллерии и другого оружия, поставленного Западом. Будущая поставка Киеву американских истребителей F-16 не станет «серебряной пулей» для Украины, поскольку потребуются месяцы, если не годы, на тренировки украинских пилотов для достижения максимальной пользы от F-16, добавил телеканал.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Град РСЗО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.08.2023
Российское военное ведомство зачастило с совещаниями
20.02.2023
В США объяснили, в чем был прав Путин, когда начал СВО
28.11.2022
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 03:26
  • 1
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 22.08 03:08
  • 54452
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 22.08 00:30
  • 1
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО
  • 22.08 00:21
  • 37
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 21.08 19:36
  • 5
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 21.08 13:47
  • 4137
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.08 13:35
  • 1
Исследователи НАСА раскрыли новый секрет марсианских недр
  • 21.08 12:42
  • 1
«Росэлектроника» разработал новые модемы для российских БПЛА
  • 20.08 22:02
  • 1
Индонезийская компания PT PAL приступила к строительству первого ДВКД для ВМС Филиппин
  • 20.08 20:59
  • 2618
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.08 14:26
  • 1
Болгария присоединится к усилиям Группы семи по долгосрочной поддержке Украины
  • 19.08 12:20
  • 46
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 19.08 11:11
  • 240
Космонавтика Илона Маска
  • 19.08 06:55
  • 2
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое