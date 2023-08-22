В США рассказали о замедлившем контрнаступление ВСУ российском оружии

WSJ: система дистанционного минирования «Земледелие» тормозит украинскую армию

Украинское контрнаступление замедлилось, в том числе благодаря минным полям, дистанционно создаваемым новой российской системой минирования «Земледелие». Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила The Wall Street Journal.

Россия потратила месяцы на подготовку почти 1,5 тыс. км линии боевого соприкосновения: противотанковые рвы, бетонные блоки, окопы и наземные мины. Одним из вооружений, помогавших выстраивать линию обороны, стала система дистанционного минирования «Земледелие», благодаря которой российская армия может ставить минные поля на расстоянии от 5 до 15 км.

«Земледелие» — это только одна из систем, которую используют русские, чтобы в прямом смысле усеять поля минами», — говорится в материале.

Мины замедлили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и заставили украинских военных занимать позиции, в которых они становились «легкой целью» для российских вертолетов, артиллерии и дронов, сообщает газета.

«У нас каждый день — минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший. — Прим. ред.)», — рассказал WSJ украинский военный.

Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСМД) «Земледелие» была принята на вооружение в 2021 году. Два пакета по 25 направляющих ИСМД похожи на пусковые установки РСЗО «Град» и имеют такой же калибр 122 мм, но в отличие от «Града» снаряды «Земледелия» несут противопехотные и противотанковые мины. Поле с необходимым набором мин может быть установлено оперативно на расстоянии до 15 км от пусковой установки.

Накануне американская газета The Washington Post заявила об исчерпании Украиной возможностей для контрнаступления. Отмечалось, что у Киева заканчиваются варианты наступления, которое официальные лица первоначально представили как решающую операцию Киева по отвоеванию значительной территории в этом году. Авторы публикации заметили, что неспособность Украины продемонстрировать решительный успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт зайдет в тупик и международная поддержка может ослабнуть.

19 августа телеканал CNBC сообщил, что контрнаступление украинской армии не сопряжено с демонстрацией значительного прорыва, даже несмотря на наличие танков, артиллерии и другого оружия, поставленного Западом. Будущая поставка Киеву американских истребителей F-16 не станет «серебряной пулей» для Украины, поскольку потребуются месяцы, если не годы, на тренировки украинских пилотов для достижения максимальной пользы от F-16, добавил телеканал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.