Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду на то, что следующие лунные миссии пройдут успешно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что работы по миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться, и выразил надежду на то, что миссии "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" пройдут успешно.

"Я надеюсь, что будущие миссии "Луны" 26 ,27 и 28 пройдут уже успешно, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Считаю, что форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27", мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии "Луны-25".