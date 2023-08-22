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ТАСС

Работы по миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выразил надежду на то, что следующие лунные миссии пройдут успешно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что работы по миссиям "Луна-26" и "Луна-27" будут форсироваться, и выразил надежду на то, что миссии "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" пройдут успешно.

"Я надеюсь, что будущие миссии "Луны" 26 ,27 и 28 пройдут уже успешно, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - Считаю, что форсируя миссии "Луна-26" и "Луна-27", мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, не получили при реализации миссии "Луны-25". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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