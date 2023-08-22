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ТАСС

ФРГ не ощущает давления по вопросу возможных поставок Киеву ракет Taurus

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Новой информации о поставках ракет в ближайшее время нет, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Германия продолжит поддерживать Украину, не испытывая давления, обусловленного обещаниями Дании и Нидерландов передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Вопрос ему задали из-за дискуссии о дальнобойных ракетах Taurus, которые Украина хотела бы получить из Германии. Распространенная точка зрения среди наблюдателей, что решение по F-16 может подтолкнуть Берлин на поставку ракет. "Мы никогда не комментировали поставки других стран, также не испытываем давления", - сказал Хебештрайт, комментируя такое предположение.

Отвечая на вопрос, будет ли принято решение по Taurus в ближайшее время, представитель заявил: "Важно, что в настоящий момент новой информации нет". Он не ответил, будет ли Берлин оказывать содействие в обучении украинских пилотов полетам на F-16. "У меня нет сведений на этот счет", - сказал Хебештрайт.

Как передал в ночь на 11 августа журнал  Der Spiegel, правительство Германии изучает способы поставки Киеву ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и ведет конфиденциальные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, канцлер Олаф Шольц путем модификаций ракет хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя. 

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
SCALP
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