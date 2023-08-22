Названа основная сложность в перехвате беспилотников ВСУ

Сложность в перехвате беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в том, что их тяжело обнаружить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Перехват беспилотников, особенно если это легкие беспилотники, которые сделаны из композитных материалов или дерева и летят на небольшой высоте до 50 метров, практически невозможен», — заявил военный политолог.

По его словам, угол кривизны поверхности Земли очень небольшой. Поэтому для того, чтобы обнаружить такой беспилотник, нужно подняться на достаточно большую высоту.

«Для того, чтобы обнаружить беспилотник на расстоянии семи и более километров, нужно иметь соответствующую матчу. И таких матч должно быть много. Также определенная тихоходность беспилотников предопределяет возможности для борьбы с ним. Потому что ракеты стоят дорого. Относительно дешевые ракеты для ПВО стоят 500 тысяч долларов, а беспилотник — 120-150 долларов», — добавил Подберезкин.

Здесь комплекс вопросов, который нужно решать. В том числе и создавать принципиально новые средства борьбы с беспилотниками. Предстоит много сделать и, по сути, придумать новую систему противовоздушной обороны Алексей Подберезкин директор Центра военно-политических исследований МГИМО

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском круге Истра. Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали одно из сел приграничного региона.