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Описаны особенности способной подавлять любые дроны системы «Магистр-СВ»

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Комплекс управления ПВО "Магистр-СВ"
Комплекс управления ПВО "Магистр-СВ".
Источник изображения: © Фото : НПП "Рубин"

Комплексы автоматизированного управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ», поступившие на вооружение Российской армии, способны подавлять любые дроны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«"Магистр-СВ" — это автоматизированная система управления, которая включает в себя целый набор средств обнаружения (радиолокационных станций), средств огневого подавления. (...) Эта система обнаруживает и распознает цели, после чего передает информацию командному пункту в автоматизированном режиме, далее определяются огневые средства, которые можно разместить для прикрытия как танковых частей, так и пехоты», — объяснил Кнутов.

Основное назначение этой системы — борьба с беспилотниками. Можно применять ее и для уничтожения самолетов и вертолетов. Она разворачивается для прикрытия сухопутных войск. По сути эта система является элементом войсковой противовоздушной обороны в цифровом, современном виде. Она позволяет решать задачи быстро и эффективно

Юрий Кнутоввоенный эксперт, полковник в отставке

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что «Магистр-СВ» способен бороться не только с крупными беспилотниками, но и с менее габаритными дронами.

«Конкретный способ подавления зависит от размеров беспилотника и от того, что задействовано в этой системе. Она (система "Магистр-СВ" — прим. "Ленты.ру") позволяет очень быстро по сравнению с ручными способами выявлять цели, которые принадлежат противнику, и распределять их между теми или иными огневыми средствами», — заключил эксперт.

Ранее источник ТАСС сообщил, что первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ» поступили на вооружение Российской армии.

О том, что «Магистр-СВ» будет передан российским военным, стало известно в июле 2022 года. Тогда сообщалось, что унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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