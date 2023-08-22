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Интерфакс-АВН

Школьников на уроках НВП научат боевому управлению беспилотниками

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Школьники в рамках начальной военной подготовки (НВП) будут изучать, как противодействовать и применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА), следует из рабочей программы курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка".

В учебный модуль курса "Основы технической подготовки и связи" включены темы по управлению и противодействию БПЛА. Там говорится, что школьники "должны иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА".

Там отмечается, что школьники в рамках курса должны знать алгоритм противодействия БПЛА противника и выполнять практические действия по его управлению.

Рабочая программа курса содержится в письме Минпросвещения, направленном в школы.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило программы образования по шести предметам. Курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнен начальной военной подготовкой (НВП).

В новый курс ОБЖ с элементами НВП собирались включить строевую подготовку и воинское приветствие, изучение оружия, в том числе автомата Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты. Кроме того, преподавать новый учебный модуль могут, в том числе участники специальной военной операции.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
Военные учения
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