Школьников на уроках НВП научат боевому управлению беспилотниками

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Школьники в рамках начальной военной подготовки (НВП) будут изучать, как противодействовать и применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА), следует из рабочей программы курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка".

В учебный модуль курса "Основы технической подготовки и связи" включены темы по управлению и противодействию БПЛА. Там говорится, что школьники "должны иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА".

Там отмечается, что школьники в рамках курса должны знать алгоритм противодействия БПЛА противника и выполнять практические действия по его управлению.

Рабочая программа курса содержится в письме Минпросвещения, направленном в школы.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило программы образования по шести предметам. Курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнен начальной военной подготовкой (НВП).

В новый курс ОБЖ с элементами НВП собирались включить строевую подготовку и воинское приветствие, изучение оружия, в том числе автомата Калашникова, гранаты Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты. Кроме того, преподавать новый учебный модуль могут, в том числе участники специальной военной операции.