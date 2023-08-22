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Известия.ru

Гагин предсказал «славную охоту» на F-16 расчетами ПВО РФ

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Гагин о возможных поставках F-16 на Украину: у ПВО РФ будет славная охота

В случае поставок на Украину западными странами истребителей F-16 у расчетов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) «будет славная охота». Такое мнение высказал в понедельник, 21 августа, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Гагин заметил, что он сомневается в том, что эти поставки вообще состоятся. Он также указал на то, что сами по себе F-16 — не новое вооружение, этим самолетам уже достаточно много лет.

«По большому счету это похоже на то, что страны НАТО избавляются от хлама, который скопился на их военных базах, и передают их Украине», — отметил Гагин в комментарии «РИА Новости».

По словам советника врио главы ДНР, поставляя Киеву старое вооружение и технику, западные страны перевооружаются, запускают свой военно-промышленный комплекс, давая ему таким образом возможность произвести новые изделия. При этом Гагин обратил внимание на то, что Украина в будущем будет обязана оплатить всё, что ей поставили, поскольку это «всё не подарки».

Гагин также подчеркнул, что, в случае если поставки этих истребителей всё же состоятся, ситуацию на фронте, по его мнению, они не поменяют.

«Я думаю, они не изменят ее совершенно, потому что, во-первых, это малое количество, во-вторых, отвратительное качество, потому что они просто устаревшие. <…> это будет, как в «Маугли», — будет славная охота», — отметил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, каждый российский расчет ПВО будет охотиться прежде всего именно на F-16, поскольку «это вопрос охотничьего престижа».

Сам Пушилин в этот же день отметил, что возможная передача американских истребителей F-16 Украине свидетельствует о сохранении курса стран Запада на продолжение конфликта. Мирными инициативами эти действия нельзя объяснить, добавил он.

Накануне, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с властями Дании о поставках F-16. Датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что будут переданы 19 истребителей.

В тот же день Зеленский заявил, что достиг договоренности о поставках Киеву F-16 и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Киеву, по его словам, поставят 42 самолета.

Ранее, 18 августа, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Известиям» о главном недостатке F-16. Он отметил, что это старый однодвигательный самолет и у него нет возможности совершать сложные манёвры в воздухе.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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NATO
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