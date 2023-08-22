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ТАСС

Делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества по линии сухопутных войск

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Военная делегация из Ирана во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Военная делегация вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества", - отметили в ведомстве.

Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, там были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран.

"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке - это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" - подчеркнул в ходе переговоров главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

Как отметили в Минобороны РФ, стороны достигли договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками России и Ирана в различных областях.

В ходе своего визита в Москву военная делегация Ирана возложила венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также посетила Международный военно-технический форум "Армия-2023", где ознакомилась с новейшими видами оружия и перспективными образцами военной техники. Кроме того, для иностранных гостей предусмотрен визит в военно-учебные заведения сухопутных войск и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

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