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ЦАМТО

Компания Boeing поставила ВВС США 71-й транспорт-заправщик KC-46A

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 21 августа. Компания Boeing 18 августа объявила о прибытии на объединенную базу ВС США Мак-Гвайр-Дикс-Лейкхерст (шт.Нью-Джерси) очередного многоцелевого транспорта-заправщика KC-46A "Пегасус".

По заявлению компании, самолет стал 71-м KC-46A, предназначенным для командования ВВС США.

Как сообщал ЦАМТО, в 2011 года ВВС США объявили компанию Boeing, предложившую проект самолета KC-767, победителем тендера на поставку 179 новых транспортов-заправщиков, предназначенных для замены состоящих на вооружении устаревших KC-135 и KC-10. Одновременно с компанией был заключен начальный контракт максимальной стоимостью 4,9 млрд. долл. на проектирование, разработку, проведение испытаний и постройку четырех опытных образцов KC-46A.

Летные испытания первого самолета начались в декабре 2014 года. Компания передала первый KC-46A "Пегасус" ВВС США 25 января 2019 года. На текущий момент заказаны 128 KC-46 "Пегасус". Компания Boeing также заключила контракты на поставку 10 KC-46 иностранным государствам: шести Японии и четырех Израилю. Первая пара KC-46A Японии уже поставлена.

KC-46A представляет собой широкофюзеляжный многоцелевой самолет, предназначенный для дозаправки в воздухе, перевозки войск, грузов и медицинской эвакуации. Минимальный экипаж состоит из трех человек, включая пилота, второго пилота и оператора / офицера системы дозаправки. "Пегасус" может перевозить до 96 тонн топлива, хотя теряет большую часть грузового пространства под полом со вспомогательными баками. С учетом применения в зонах высокой угрозы KC-46A был оснащен баллистической защитой кабины и пассажирского салона, средствами защиты от воздействия электромагнитного импульса и оружия массового поражения.

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