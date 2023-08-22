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ТАСС

Индийский лунный аппарат "Чандраян-3" установил контакт со своим предшественником

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«Чандраян-3» во время наземных тестов
«Чандраян-3» во время наземных тестов.
Источник изображения: ISRO

Орбитальная станция миссии "Чандраян-2" находится на окололунной орбите с 2019 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Посадочный модуль лунной миссии Индии "Чандраян-3" успешно установил контакт с орбитальной станцией "Чандраян-2", обеспечив индийским специалистам дополнительный канал коммуникации с готовящимся к посадке аппаратом. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Орбитальная станция "Чандраян-2" направила приветственное сообщение посадочному модулю "Чандраян-3". Установлен двусторонний канал связи. У центра управления полетами появился еще один маршрут коммуникации с посадочным модулем", - написала ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

В сообщении отмечается, что орбитальная станция приветствовала посадочный модуль словами "Добро пожаловать, дружище!".

Посадочный модуль миссии "Чандраян-3" 20 августа совершил последний маневр по снижению орбиты и замедлению скорости движения. Специалисты ISRO готовятся к посадке аппарата, которая ожидается около 18:04 в среду (15:34 мск).

Орбитальная станция миссии "Чандраян-2" находится на окололунной орбите с 2019 года. Тогда Индия также пыталась опустить на поверхность естественного спутника Земли модуль "Викрам", но он разбился при посадке, тогда как станция "Чандраян-2" по-прежнему продолжает работу на орбите. В случае успеха миссии "Чандраян-3" Индия станет четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Миссия "Чандраян-3" призвана продемонстрировать безопасную и мягкую посадку на лунную поверхность. В качестве места посадки выбран район южного полюса Луны, как и в миссии "Чандраян-2". С помощью научных инструментов ISRO планирует проводить сейсмические исследования Луны, изучать химический и минеральный состав поверхности небесного тела. Ожидается, что луноход миссии "Чандраян-3" проработает в окрестностях южного полюса примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней). 

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Индия
Россия
США
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ISRO
Проекты
Луна
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