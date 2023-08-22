Истребители Балтфлота отработали тактику воздушного боя с "противником"

В пресс-службе флота сообщили, что экипажи Су-27 отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету на задание, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям

КАЛИНИНГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Более 10 экипажей истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота были задействованы в учениях в Калининградской области, в ходе которых отработали тактические приемы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"По замыслу учения, самолеты "противника" нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. Перед летчиками-истребителями была поставлена задача обнаружить "неприятеля" и "уничтожить" его в воздухе", - говорится в сообщении.

С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели с аэродрома на их перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты "неприятеля", вступили в бой, в ходе которого "уничтожили" их, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что экипажи Су-27 отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету на задание, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.

"Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток. На мероприятие боевой подготовки было привлечено более десяти экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота", - подчеркнули в пресс-службе.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.