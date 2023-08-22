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ЦАМТО

На верфи Ingalls Shipbuilding состоялась церемония крещения эсминца "Тед Стивенс" класса "Арли Берк"

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DDG 128 TED STEVENS
ARLEIGH BURKE-CLASS DESTROYER DDG 128 TED STEVENS.
Источник изображения: www.bairdmaritime.com

ЦАМТО, 21 августа. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) сообщила о состоявшейся 19 августа на предприятии ее подразделения Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (шт.Миссисипи) церемонии крещения эсминца УРО (DDG-128) "Тед Стивенс" класса "Арли Берк", предназначенного для ВМС США.

DDG-128 станет 76-м эсминцем класса "Арли Берк" и третьим, построенным в версии "Флай-3" (Flight III). Корабли данной версии будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, модернизированными энергетическими установками и системами охлаждения, а также другими изменениями для повышения боевых возможностей. В частности, эсминец будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar) и системой управления оружием "Иджис" Baseline 10.

Резка стали для постройки DDG-128 началась на предприятии Ingalls Shipbuilding в апреле 2020 года, закладка киля состоялась 9 марта 2022 года, спуск на воду – 15 августа 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Ранее Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 35 эсминцев класса "Арли Берк". Последним в июне 2023 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-125) "Джек Лукас", являющийся первым кораблем серии, выполненным в конфигурации "Флай-3".

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии постройки находится еще несколько кораблей серии в конфигурации "Флай-3" – "Иеремия Дентон" (DDG-129), "Джордж Нил" (DDG-131) и "Сэм Нанн" (DDG-133).

Кроме того, 1 августа командование ВМС США заключило с Ingalls Shipbuilding контракт на проектирование и строительство шести дополнительных кораблей класса "Арли Берк", включая один в 2023 ф.г., один в 2024 ф.г., два в 2025 ф.г., один в 2026 ф.г. и один в 2027 ф.г.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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