В Пекине высоко оценили продолжающийся процесс примирения между Ираном и Саудовской Аравией

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Начавшееся в марте этого года примирение между крупнейшими странами Ближнего Востока – Ираном и Саудовской Аравией, имело свое продолжение на прошлой неделе, когда иранский министр иностранных дел посетил Саудовскую Аравию.

В Китае, благодаря которому и был положен конец многолетнему разрыву отношений между Тегераном и Эр-Риядом, высоко оценили события, происходящие в регионе и способствующие снятию напряженности. Глава МИД Китая Ван И назвал посещение Саудовской Аравии иранским коллегой «волной примирений», охватившей Ближний Восток.

Как передает «Аль-Джазира», китайский министр сказал об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Абдоллахияном. По словам Ван И, встреча Абдоллахияна с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом имеет большое позитивное значение для укрепления ирано-саудовских отношений.

Мы будем продолжать поддерживать страны Ближнего Востока на пути развития, реализуя принципы добрососедства и дружбы

- отметил министр иностранных дел КНР.

Напомним, что в марте при посредничестве Пекина Тегеран и Эр-Рияд подписали соглашение о восстановлении дипотношений, разорванных в 2016 году, а 17 августа в Саудовскую Аравию впервые за долгие годы прибыл высокопоставленный иранский чиновник – министр иностранных дел Хоссейн Абдоллахиян.