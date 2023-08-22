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ТАСС

Эксперт считает, что обещанные Украине F-16 не смогут изменить ход СВО

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал обещания Дании и Нидерландов по поставкам этих истребителей на Украину политическим шагом для успокоения Киева

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обещания Дании и Нидерландов передать Украине истребители F-16 - это политический шаг для успокоения украинской стороны. Даже при выполнении заявленных европейскими странами намерений по поставкам, эти истребители - "не та военная армада", которая способна изменить ход российской специальной военной операции (СВО), отметил в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт обратил внимание на обещания Дании и Нидерландов передать Украине истребители F-16 после завершения обучения летчиков ее вооруженных сил и выполнения других условий. Он напомнил, что разговоры о передаче F-16 идут с ноября прошлого года, но "еще ни один самолет на Украину так и не прилетел". По словам специалиста, не стоит ожидать быстрого перехода к реальным действиям и сейчас.

"Речь идет буквально о нескольких десятках истребителей. Причем 80-х годов создания. Истребителям почти по тридцать лет. Они уже списываются из состава ВС Дании и Нидерландов. Их авиационный ресурс исчерпан. И хотя их еще можно поднимать в воздух и даже пытаться ими вести какие-то воздушные бои или использовать их для нанесения авиационных ударов, тем не менее это в любом случае не та военная армада которая может реально изменить положение в воздушном пространстве зоны СВО", - подчеркнул собеседник агентства.

По мнению аналитика, стоит рассматривать все эти обещания как "политический шаг". "Нужно как-то успокаивать Украину, нужно как-то успокаивать европартнеров. Вот такие очередные обещания даны, сейчас будут растягивать это процесс на несколько месяцев, будут показывать сюжеты, как они обучают украинских пилотов. Но будущее этих самолетов понятно, они будут сбиты в украинском небе, - продолжил Михайлов. - Российские военные знают прекрасно, как справляться с такими целями. Для этого есть линейка зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности от комплексов "Бук-М2", "Бук-М3" и далее вся линейка комплексов С-300. Все эти комплексы гарантированно уничтожают эту цель. Да, это сверхзвуковые истребители, но ничего сверхъестественного в этих истребителях четвертого поколения для наших систем ПВО нет".

При этом, по мнению аналитика, тема соответствующих поставок еще долгое время будет для Запада очередной "платформой для манипуляции киевским режимом". 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
Бук-M3
Бук-М2
С-300
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