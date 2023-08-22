Нидерланды и Дания передадут Украине F-16, сообщает Newsweek. Но, как отмечают читатели издания, эти списанные самолеты ничего не изменят. Они хороши против стран вроде Ирака и Судана, но не против "лучших систем ПВО в мире", подчеркнул один комментатор.

Украина получит 42 заветных истребителя четвертого поколения F-16 от Нидерландов и Дании. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили голландский и украинский лидеры. Это стало первым случаем, когда охваченной конфликтом Украине были гарантированы поставки истребителей западного производства.

"Мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета", – написал президент Владимир Зеленский в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией, на которой они с Рютте широко улыбаются. "Это только начало", – добавил Зеленский.

Украина давно просит западных союзников предоставить ей передовые истребители, такие как американские F-16, но подтверждение того, что эти самолеты действительно прибудут, она получила впервые. F-16 – это существенное улучшение по сравнению с теми самолетами советской эпохи, которые Киев применяет в настоящее время.

Но иностранные сторонники Украины долгое время не хотели отправлять ей эти истребители, потому что их поставка – это гораздо более долгосрочное и дорогостоящее обязательство, нежели те пакеты военной помощи, которые Киев уже от них получил. Хотя несколько стран уже пообещали помочь в обучении украинских пилотов и экипажей, когда речь заходила о предоставлении самих передовых истребителей, члены НАТО медлили.

Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским, премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются отправить F-16 на Украину, "в том числе в сотрудничестве с Соединенными Штатами и другими партнерами, как только будут выполнены условия для такой передачи".

"Эти условия среди прочего включают наличие успешно отобранного, испытанного и подготовленного персонала для F-16, а также необходимых разрешений, инфраструктуры и логистики, – добавило Министерство обороны Дании в своем заявлении. – Мы приглашаем к участию и другие заинтересованные страны". Когда именно самолеты прибудут на Украину, пока не сообщается.

Министр обороны страны Алексей Резников заявил в пятницу, что Соединенные Штаты дали Нидерландам и Дании зеленый свет на отправку истребителей F-16 после того, как украинские летчики пройдут соответствующую подготовку. В четверг один американский чиновник сообщил, что Вашингтон одобрил решение этих двух европейских стран отправить самолеты после того, как персонал завершит обучение.

В субботу, 19 августа, Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучаться полетам на F-16, но им потребуется не менее шести месяцев, чтобы освоить эту сложную технику.

F-16 – не единственные истребители западного производства, которые просила Украина, хотя самолеты производства Lockheed Martin практически сразу были названы оптимальным для нее вариантом. Эксперты отмечали, что истребители Gripen шведского производства были бы идеальным выбором для Киева, однако этих самолетов произведено гораздо меньше в сравнении с F-16 – ВВС многих стран по всему миру используют их.

"Мы достигли прорывного результата по истребителям Gripen – классные, современные шведские боевые самолеты", – заявил Зеленский во время вечернего обращения в субботу, 19 августа. "Наши солдаты уже начали тестировать их, – продолжил он. – И мы шаг за шагом, переговоры за переговорами приближаемся к тому, что в наше небо поднимутся истребители Gripen".

Автор статьи: Элли Кук (Ellie Cook)

Комментарии читателей

Я где-то читал, что этот замечательный "дар" сопровождается рядом довольно любопытных условий. Для начала, многие из этих F-16 сломаны и не могут летать. Но, что самое важное, отдавая свои F-16, страны доноры получают F-35 – один к одному (как написало сегодня издание Defense Express, "существует высокая вероятность, что передача этих самолетов [Украине] будет синхронизирована с получением странами-донорами истребителей пятого поколения F-35"). То есть этот процесс затянется очень и очень надолго.

Bapa aku

В классическом фильме 90-х "Реальность кусается" есть культовая сцена, в которой Лилайна в исполнении Вайноны Райдер произносит прощальную речь. "Что мы собираемся делать теперь? – спрашивает она, прежде чем сформулировать более правильный вопрос. – Как мы можем исправить весь тот урон, который мы унаследовали?"

А потом она сама же на него отвечает: "Я не знаю".

Наблюдая за тем, как чиновники НАТО и Украины изо всех сил стараются осмыслить ситуацию, в которой они оказались, – провал долгожданного киевского контрнаступления, совершенно непробиваемая линия обороны России, – я сразу же вспоминаю слова Лилайны.

Украина бросила свои последние стратегические резервы во главе с элитной 82-й воздушно-десантной бригадой в бой за запорожское село Работино. Здесь, на полях, опустошенных конфликтом, российские защитники уничтожают лучшие украинские силы. Судя по опыту передовых частей 82-й бригады, эта участь ожидает их всех.

Поскольку Украина уже отправила в бой свой стратегический резерв и вскоре он будет разгромлен, у Киева и его западных сторонников больше не осталось существенных сил, способных повлиять на ход боев, которые продолжают бушевать вдоль протяженной линии соприкосновения.

Giorgios Culofakis

К несчастью для Украины, это не "Топ Ган: Мэверик". F-16 хороши против стран третьего мира, таких как Судан, Афганистан, Ирак, Ливия и так далее. У русских лучшие системы ПВО в мире, а Су-35 опережают F-16 на несколько световых лет. Это всего лишь яркое шоу, которое только продлит страдания украинцев – пушечного мяса в конфликте с Россией. Соединенные Штаты хотят воевать с ней до последнего украинца.

Aimless blade

Чем меньше украинцев переживет этот конфликт, тем легче американским корпорациям будет узурпировать то, что останется от их страны. Никто не уничтожит украинский суверенитет лучше, чем это сделают Соединенные Штаты.

Matt Lechter

Отлично! У Украины нет ни безопасных мест, куда можно было бы поставить эти истребители, ни денег на их техническое обслуживание. Блестящее решение!

Aimless blade

Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, какую огромную прибыль мы получаем с Украины. Но скоро нам нужно будет отправить туда призывников из каких-нибудь других стран, чтобы доходы не снижались.

Will

А у меня простой вопрос: где будут стоять и обслуживаться эти старые F-16? Они будут подниматься в воздух и садиться в Амстердаме? В Варшаве? На украинских аэродромах? Потому что, если поставить истребители на украинские аэродромы, они исчезнут в первые же сутки.

HH Victor

Нидерланды отдают свои истребители только потому, что их предельный срок службы уже подошел к концу. Это списанные самолеты.

Emmanuel Goldst

А когда станет ясно, что эти истребители ничего не изменят, что тогда?

USDeclines2023

Зеленский улыбается на фото, потому что ему сказали: "Однажды, когда ты вырастешь, эта красота станет твоей, сынок. А пока отправь новую партию людей в мясорубку на передовой".

Barbara

Поддержка разжигателей конфликта заставляет Зеленского улыбаться.