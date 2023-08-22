Киев не имеет ресурсов для лобовых атак, о которых умоляет Запад: мнение эксперта Дандыкина

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ни людей, ни техники для лобовых атак. Им придется в скором времени переходить в оборону. Об этом 21 августа «Известиям» заявил ветеран боевых действий капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Лобовые атаки, их еще называют мясными, — это когда сбрасывают с боевых машин людей и они идут наступать на наши позиции. Соответственно, несут большие потери. То, что происходит на запорожском направлении, что происходит на донецком направлении. Сейчас, как говорят, они пытаются это делать на купянском направлении. Конечно же, жалуются, что не хватает техники», — сказал он.

Эксперт сообщил, что недавно на запорожском направлении российские военные уничтожили 31 единицу техники ВСУ, используемую для лобовых атак.

«То есть вот эти ресурсы, которые запустили из стратегического резерва, тают. И дальше, судя по всему, им придется так или иначе переходить в оборону. Такие лобовые атаки, может, меньшими силами, когда люди без поддержки бронетехники идут в наступление, — это или плен, или ранение, или убитые», — заключил Дандыкин.

Накануне британский журнал The Economist написал, что ВСУ не хватает ресурсов для продолжения лобовых атак, в которых заинтересованы западные страны.

17 августа генерал бундесвера Андреас Марлоу указал на обеспокоенность Вооруженных сил Украины гибелью большого числа офицеров. Он объяснил, что потребности украинской армии изменились и сейчас Киев делает большой упор на подготовку офицеров. Он уточнил, что ранее для ВСУ было актуальным обучение оборонительной тактике и ведению боевых действий в городских районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.