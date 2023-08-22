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ЦАМТО

Польша заказала подвесные контейнеры целеуказания "Снайпер-ATP" для легких боевых самолетов FA-50

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Первые три построенные для ВВС Польши лёгкие боевые самолёты FA-50GF Fighting Eagle (бортовые номера "5002", "5003" и "5005") на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 07.06.2023
Первые три построенные для ВВС Польши лёгкие боевые самолёты FA-50GF Fighting Eagle (бортовые номера "5002", "5003" и "5005") на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 07.06.2023.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 21 августа. Агентство вооружений МНО Польши 18 августа подписало межправсоглашение ("письмо с предложением и принятием предложения", LOA) на приобретение 34 усовершенствованных авиационных подвесных контейнеров целеуказания "Снайпер-ATP" для легких боевых самолетов FA-50.

Как сообщает Dziennik Zbrojny, в комплект поставки входят контейнеры наведения и целеуказания AN/AAQ-33 Sniper ATP (Advanced Targeting Pod), сопутствующее оборудование, запасные части и вспомогательные услуги. Стоимость контракта составила 105 млн. долл. (530 млн. злотых по текущему курсу). Контейнеры предназначены для заказанных Польшей южнокорейских легких боевых самолетов FA-50GF/FA-50PL, поставки которых запланированы на 2025-2028 гг.

Контейнер "Снайпер-ATP" корпорации Lockheed Martin обеспечивает возможность получения пилотом изображения с высоким разрешением, выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки, а также осуществления точного целеуказания сразу на несколько стационарных и движущихся целей. Контейнер позволяет обнаруживать, идентифицировать, автоматически сопровождать, осуществлять целеуказание лазером на малоразмерные тактические цели с большой дальности. Он также обеспечивает наведение на цель различных управляемых боеприпасов с лазерным и GPS наведением для поражения стационарных и движущихся целей. Ранее Польша приобретала данную систему для поставленных в 2006-2008 гг. 48 истребителей F-16 Блок.52+ "Файтинг Фалкон".

Как сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года МНО Польши заключило с южнокорейской компанией Korean Aerospace Industries (KAI) два исполнительных контракта на приобретение легких боевых самолетов FA-50 для ВВС страны. Общая стоимость проектов составляет 3,005 млрд. долл. (около 15,1 млрд. злотых по текущему курсу).

Предметом первого контракта стоимостью около 705 млн. долл. является поставка 12 легких боевых самолетов FA-50 Блок.10 в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея FA-50GF (Gap Filler), вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года (первые два поставлены 10 июля 2023 года), а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта на сумму около 2,3 млрд. долл. является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL (Блок.20) с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Эти самолеты будут выполнены в конфигурации, соответствующей специфическим требованиям ВВС Польши. Поставки начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50GF будут модернизированы до стандарта FA-50PL.

По данным KAI, FA-50PL будет модернизирован, включая увеличение дальности полета за счет функции дозаправки в воздухе, оснащение усовершенствованной РЛС PhantomStrike с активной антенной решеткой с электронным сканированием, а также расширенный пакет вооружений класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух".

Приобретенные в Республике Корея FA-50 совместимы с ранее закупленными ВВС Польши самолетами F-16C/D Блок.52.+ и законтрактованными самолетами пятого поколения F-35A. Как предполагается, FA-50 дополнят флот имеющихся F-16 и вместе с 32 истребителями F-35A "Лайтнинг-2" будут способствовать замене состоящих на вооружении МиГ-29 и Су-22.

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Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
F-16
F-35A
FA-50
Су-22
Компании
KAI
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