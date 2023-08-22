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ВНЖ для финансово независимых лиц: Кипр или Италия

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Финансово независимыми лицами (ФНЛ) называют людей, располагающих стабильным дистанционным пассивным доходом. Наряду с ВНЖ в Европе за инвестиции это популярное и востребованное основание для иммиграции в европейское государство. Как правило, такой способ требует умеренных единовременных затрат и позволяет перевезти в принимающую страну семью. Кипр и Италия разработали удобные алгоритмы для этой категории лиц.

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Как оформить статус

В качестве финансовых поступлений рассматриваются прибыль от ценных бумаг, арендной платы (недвижимость должна быть расположена вне страны ВНЖ), накопления на банковских счетах, прибыль от бизнеса, рента, дивиденды, оплата за патенты, роялти. Заявитель – это гражданин любой державы, не входящей в ЕС, от 18 лет, без судимостей и социально опасных заболеваний, готовый проживать на территории выбранной страны от 183 дней в году. Верхний возрастной ценз не установлен.

Специфика программы Италии

ВНЖ Италии для финансово независимых, или Residenza elettiva («выбранное место жительства»), кроме заявителя, его супруги (-а) и детей до 18 лет может быть оформлен также для старших детей и родителей (иждивенцев). Статус выдается после:

  • Предоставления доказательств дохода от €31000/год. Каждый член семьи увеличивает требуемую сумму на €5000.
  • Покупки или аренды жилья. Ограничений по сумме и районам нет.
  • Приобретения страховки международного образца для всех участников заявки.
  • Написания эссе на итальянском или английском языке, объясняющего причины переезда в Италию.
  • Поэтапное оформление статуса выглядит следующим образом:
  • Получение визы D в консульстве. К пакету документов добавляется банковская выписка и подтверждение адреса в Италии.
  • В течение 8 дней после въезда в страну подача заявления на ВНЖ в Полицейском управлении.
  • Сдача биометрических данных (для всех, кому исполнилось 12 лет).

Карта ВНЖ изготавливается в срок до 6 мес. Виза действительна 1-2 года, есть возможность пролонгации. Через 5 лет можно претендовать на ПМЖ, спустя еще столько же – на гражданство.

Особенности ВНЖ для ФНЛ на Кипре

В стране действует отдельный вид на жительство Кипра для лиц с финансовой независимостью – виза визитера (Autonomous Visitor Permit). Она успешно зарекомендовала себя среди фрилансеров и состоятельных пенсионеров. Требования:

  • Доход от €24000/год. На супругу (-а) необходимо добавить 20%, на каждого ребенка – по 15%.
  • Открытие счета в кипрском банке и перевод на него от €10000 на основного кандидата + по €5000 на остальных членов семьи.
  • Предоставление гарантийного письма из банка на сумму €550 (для каждого участника заявки).
  • Долгосрочная аренда или приобретение дома/квартиры на Кипре.

В заявку разрешено добавить жену/мужа и детей. ВНЖ оформляется в среднем за 3 мес. и выдается на 1 год, его можно пролонгировать. Кипрское гражданство доступно спустя 7 лет.

Возможности и альтернативы

Чтобы заявка была одобрена, важно предоставлять в документах корректные данные, доказать соответствующий характер доходов. Обладая ВНЖ для ФНЛ, резиденты имеют право:

  • жить в стране на протяжении всего срока действия ВНЖ;
  • приезжать и выезжать из нее в любое время;
  • обучать детей в школах и ВУЗах государства ВНЖ и Европы;
  • оформить внутреннюю медстраховку и лечиться в местных клиниках.

Лиц, располагающих солидными финансовыми ресурсами, может заинтересовать также инвестиционный ВНЖ Европы. Кроме Кипра и Италии, алгоритмы его получения разработаны в десятках стран. Так, португальский ВНЖ реально оформить за 6 мес при затратах от €250000 (детальнее: imin-portugal.com). Эксперт по португальским инвестиционным программам Виджай Пракаша подчеркивает, что эта программа - одна из самых удобных в ЕС. Также финансово независимые могут получить визу Д7 Португалии при наличии пассивного дохода от €760/мес.

Какую страну предпочесть? По уровню цен Италия немного опережает Кипр (на 14%). В ежегодном «Индексе счастья» от ООН их рейтинг похож (Италия – 6,387, Кипр – 6,159). Выбор страны для релокации индивидуален и зависит от личных предпочтений. При выполнении всех требований заявители смогут с комфортом проживать на территории державы, а затем получить паспорт, приравниваемый к гражданству ЕС.

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