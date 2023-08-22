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Военное обозрение

На форуме «Армия 2023» были представлены различные типы воздушных мишеней

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Источник изображения: topwar.ru

На состоявшемся в Российской Федерации форуме «Армия 2023» продемонстрированы различные типы воздушных мишеней. Как известно, воздушные мишени предназначены для имитации дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, крылатых ракет и дозвуковых самолетов тактической авиации.

Так, на форуме была продемонстрирована мишень воздушная ракетного типа с турбореактивным двигателем «МВ-Р» и мишень самолетного типа с турбореактивным двигателем «МВ-СР». Данные мишени могут использоваться для отработки нанесения ударов по воздушным целям – ракетам, в том числе крылатым, беспилотным летательным аппаратам, самолетам и вертолетам противника.

Важность подобного оборудования в современных условиях сложно переоценить, учитывая, что российским военнослужащим необходимо регулярно оттачивать навыки работы по воздушным целям. Украинские формирования регулярно проводят попытки атак российской территории с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов, поэтому очень важно обучать военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации уничтожать приближающиеся воздушные цели.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Продемонстрированные на форуме воздушные мишени приближены по своим характеристикам к самолетам и ракетам и поэтому их применение в учебных целях будет способствовать повышению профессионализма российских военных, совершенствованию навыков уничтожения воздушных целей.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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