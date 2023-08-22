Войти
ТАСС

В ЦПК началась тренировка экипажа "Союза МС-24" на тренажере российского сегмента МКС

221
0
0
Тренажер спуска ТС-18
Тренажер спуска ТС-18 на базе центрифуги ЦФ-18 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке.
Источник изображения: gctc.ru

Ожидается, что корабль отправится к станции 15 сентября

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 августа. / ТАСС/. Тренировка основного экипажа корабля "Союз МС-24" на тренажере российского сегмента Международной космической станции (МКС) началась в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, волнение ощущается, потому что экзамен. Мы проведем типовой день на станции, разработана циклограмма, она также типовая, будем делать научные эксперименты, будем делать рутинные операции", - сообщил журналистам заместитель начальника ЦПК, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. По его словам, на рутинный день придется порядка пяти условных нештатных ситуаций.

В состав основного экипажа корабля "Союз МС-24" и 70-й и 71-й экспедиций на МКС входят Кононенко, его коллега космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

Как отметила О’Хара, для нее большая честь быть частью интегрированного экипажа. "Международное партнерство, которое мы осуществляем по программе космической станции, - одна из моих любимых вещей на станции, поэтому я очень рада быть здесь", - сказала она.

Ожидается, что корабль отправится к МКС 15 сентября. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, который проведет в космосе более тысячи суток.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
21.12.2022
Возможное место утечки в "Союзе МС-22" может оказаться дренажным отверстием корабля - NASA
12.12.2022
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля - NASA
11.03.2021
Россия и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС
19.10.2020
В США заявили о конце эпохи «Союзов»
14.10.2020
Сверхкороткая двухвитковая схема полета к МКС не окажет на экипаж дополнительных нагрузок - командир "Союза МС-17"
25.09.2020
Экипаж корабля "Союз МС-17" вернется на Землю 9 апреля 2021 года
29.06.2020
Астронавт порассуждал о «болтающихся» в открытом космосе туристах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 03:26
  • 1
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 22.08 03:08
  • 54452
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 22.08 00:30
  • 1
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО
  • 22.08 00:21
  • 37
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 21.08 19:36
  • 5
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 21.08 13:47
  • 4137
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.08 13:35
  • 1
Исследователи НАСА раскрыли новый секрет марсианских недр
  • 21.08 12:42
  • 1
«Росэлектроника» разработал новые модемы для российских БПЛА
  • 20.08 22:02
  • 1
Индонезийская компания PT PAL приступила к строительству первого ДВКД для ВМС Филиппин
  • 20.08 20:59
  • 2618
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.08 14:26
  • 1
Болгария присоединится к усилиям Группы семи по долгосрочной поддержке Украины
  • 19.08 12:20
  • 46
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 19.08 11:11
  • 240
Космонавтика Илона Маска
  • 19.08 06:55
  • 2
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое