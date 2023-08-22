Индийский аппарат "Чандраян-3" прислал новые фото Луны

Посадочный модуль станции должен совершить посадку на спутнике Земли 23 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-3" передала фото спутника Земли, сделанные после того, как она снизилась в минувшее воскресенье до высоты в 25 и 134 км (в перигее и апогее) в процессе подготовки к посадке. Снимки опубликовала Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (ранее Twitter).

"Это изображения дальней стороны Луны, сделанные камерой обнаружения и предотвращения опасностей для спускаемого аппарата. Эта камера, которая помогает определить безопасную зону приземления - без валунов или глубоких оврагов", - говорится в сообщении. По информации индийского космического ведомства, на фото изображены море Гумбольдта, кратеры Хайна и Бельковича.

Посадочный модуль станции должен совершить мягкую посадку на спутнике Земли 23 августа. По последней информации ISRO, прилунение запланировано на 18:04 (15:34 мск). Аппарат должен сесть в районе Южного полюса Луны - там же, где планировала совершить посадку и потерпевшая крушение российская станция "Луна-25".

"Чандраян-3" продолжает индийскую лунную программу, которую начал орбитальный аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена в 2019 году и, помимо вывода аппарата на орбиту, предусматривала посадку модуля "Викрам". Она завершилась неудачей - посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность, но орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите спутника нашей планеты.

Исследование лунного полюса

В случае успеха миссии "Чандраян-3" Индия станет четвертой страной, осуществившей мягкую посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР). Экспедиция также предусматривает доставку на поверхность спутника Земли небольшого лунохода.

Лунный полюс как цель экспедиции был выбран специалистами ISRO потому, что пока еще никто не пытался серьезно исследовать этот район - миссии, организованные разными государствами в прошлом, исследовали в основном регион в районе лунного экватора.

Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли - в 2008 году эта индийская станция стала первой, кто обнаружил доказательства наличия воды на Луне. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе.

Планируется, что индийский луноход, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).