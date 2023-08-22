Международный военно-технический форум "Армия-2023" завершил свою работу

ЦАМТО, 21 августа. Международный военно-технический форум "Армия-2023" 20 августа завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 млн. 93 тыс. 285 человек.

Форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества.

Мероприятия МВТФ "Армия-2023" прошли в период с 14 по 20 августа на главной выставочной площадке Минобороны России – в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на объектах Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Структура форума предусматривала статическую экспозицию, динамическую и научно-деловую программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Участие в форуме приняли делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. За время работы форума организованы и проведены 29 двусторонних встреч. 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, это более, чем в два раза превысило показатель прошлого года. Национальные экспозиции представили шесть государств (Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан).

С 15 по 17 августа форум работал для специалистов, делегаций иностранных государств, участвующих в научно-деловых мероприятиях.

С 18 по 20 августа двери форума были открыты для массового посещения.

Статическая экспозиция была сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и аэродрома Кубинка.

Около 1,5 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов.

В павильонах Центрального выставочного комплекса были сформированы:

- экспозиция производителей радиоэлектроники и микроэлементной базы;

- тематическая выставка "Военное образование – на службе Отечеству", где были продемонстрированы передовые системы обучения в образовательных организациях Минобороны России с учетом опыта применения войск, в том числе в специальной военной операции и на учениях;

- экспозиция "Военно-строительный комплекс", посвященная вкладу военных строителей в развитие социально-экономической инфраструктуры Республики Крым и новых регионов Российской Федерации;

- экспозиция "Военная медицина" с демонстрацией передовых технологий, применяемых военно-медицинскими учреждениями при лечении боевых травм.

На открытой площадке КВЦ "Патриот", во временном павильоне были сформированы экспозиции "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России", а также впервые развернутая на форуме тематическая выставка, посвященная передовым достижениям в области отечественных технологий искусственного интеллекта. Эта экспозиция была представлена под девизом "Время результатов!". На ней демонстрировались лучшие практические разработки и технологии в различных отраслях и сферах применения, в том числе в отдельных регионах России. В качестве экспонентов выставки выступили организации, имеющие наилучшие практические результаты.

На специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники были продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Экспозиция включала подсистемы разведки и управления, увязанные в общий контур со средствами поражения. Также были представлены боеприпасы, применяемые огневыми средствами.

В этом году выставка разработок Военного инновационного технополиса "ЭРА" была представлена 99 экспонатами и была разделена на пять кластеров "Технологии искусственного интеллекта", "Беспилотные летательные аппараты. Робототехнические комплексы", "Критическая информационная инфраструктура. Технологическая независимость", "Интеллектуальные обучающие системы, цифровые двойники", "Перспективные технологии комплексной безопасности и медицинское обеспечение". Экспозиция являлась не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций.

На базе шести Демонстрационно-выставочных центров прошла выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России", на которой ключевые предприятия ОПК России продемонстрировали перспективные разработки вооружения, военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологической продукции двойного назначения.

На выставочных площадках были развернуты масштабные экспозиции государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос".

В мероприятиях форума приняло участие Русское географическое общество. В 2023 году стенд был посвящен ключевым направлениям деятельности РГО, а также проектам, реализуемым во взаимодействии с партнерскими организациями и в, первую очередь, с Министерством обороны Российской Федерации. Посетители форума смогли ознакомиться с уникальными артефактами, которые были найдены на кораблях, погибших в Финском заливе во время Таллинского прорыва.

В авиационном кластере на аэродроме Кубинка была сформирована экспозиция, на которой представили современные образцы военной авиационной техники и техники противовоздушной обороны, новые и перспективные образцы авиационных средств поражения, а также беспилотные летательные аппараты. Для посетителей были организованы мастер-классы по сборке авиамоделей.

В целях информирования о предстоящих Армейских международных играх-2024 был развернут Клуб "Полигон". На его территории были представлены 22 тематические площадки, на которых продемонстрированы 35 конкурсов профессионального мастерства военнослужащих, запланированных в рамках АрМИ-2024, включающие различные игровые, информационные зоны и места отдыха.

В ходе форума на площадке Клуба "Полигон" прошел финальный этап всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди курсантов силовых ведомств. Всего в соревнованиях приняли участие 119 команд от 65 высших учебных заведений России.

Сенсацией форума в этом году стала площадка Клуба "Дронбиатлон", которая включала в себя расширенный комплекс мероприятий: статическую выставочную экспозицию беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, научно-деловую программу с участием представителей федеральный органов исполнительной власти, ведущих предприятий промышленности, научных и деловых элит, а также руководителей ведущих школ подготовки добровольцев-пилотов FPV-дронов. В программу чемпионата были включены соревнования и мастер-классы по выполнению практических заданий по пилотированию FPV-дронов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, разведке и поражению мишеней с использованием методов, апробированных в реальной боевой обстановке. 51 компания-производитель представила свои образцы на выставочной площадке в Демо-центре парка "Патриот". Гостям на форуме показали более 100 экспонатов, провели мастер-классы, на которых продемонстрировали процесс сборки дронов. Выставочная площадка занимала более 1,5 тыс. квадратных метров.

На полигоне Алабино в ходе форума "Армия-2023" состоялся динамический показ вооружения, военной и специальной техники Сухопутных и Воздушно-десантных войск. Всего было разыграно 10 эпизодов, во время которых иностранным и российским специалистам, военным атташе стран-участниц форума продемонстрировали боевые возможности современных образцов ВВСТ.

На форуме впервые состоялся Фестиваль Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов "Наука и изобретения для жизни". Проект был направлен на популяризацию науки и изобретательства в России, а также на поиск, демонстрацию и поддержку разработок и решений, созданных российскими учеными и изобретателями.

Участники и гости форума смогли посетить экспозицию трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе проведения специальной военной операции. Сама экспозиция была сформирована в августе 2022 года и за год существования она собрала более 870 образцов вооружения и военной техники. Большая часть экспонатов – вооружение и техника украинского ВПК. Посетители выставки могли увидеть используемые ВСУ модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины различного назначения и патрульные катера. На выставке были продемонстрированы украинские бронированные машины "Варта", "Козак" и "Тритон", легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины. Особое внимание посетителей выставки вызвали сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR. Большую часть западной трофейной техники на выставке составляли британские боевые машины: бронеавтомобили Hysky и Mastiff, автомобиль АТ105 Saxon. В описании к экспонатам указывались, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.

Традиционно была проведена встреча выпускников Военного инновационного технополиса "ЭРА". Около 80 человек, проходивших срочную службу в стенах военного иннограда c 2019 года, стали участниками мероприятия. В рамках реализации встречи перед собравшимися выступили выпускники и руководство технополиса, а также была организована "Ярмарка вакансий", на которой были представлены отечественные предприятия, в том числе резиденты технополиса.

Уникальной особенностью 2023 года явилось одновременное проведение на площадках форума сразу нескольких крупных международных мероприятий: XI Московской конференции по международной безопасности, II Международного антифашистского конгресса.

Научно-деловая программа форума предусматривала проведение 260 мероприятий по актуальным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

Знаковыми мероприятиями научно-деловой программы стали:

- конгресс "Диверсификация ОПК России";

- конгресс "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко;

- конференция "Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности";

- юбилейная научно-техническая конференция "Курчатовский институт на защите Отечества. История, современность, будущее" под руководством президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.

17 августа было подписано соглашение между Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации и Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления. Документ направлен на развитие научно-технического сотрудничества, реализации совместных программ, осуществление трансфера технологий, проведения экспериментальных и опытно-конструкторских работ, развитие кадрового потенциала в области робототехники и ее компонентов.

19 августа представители 51-й организации, в том числе федеральных органов исполнительной власти, Фонда "ЭРА", Концернов "Калашников", "Алмаз-Антей" и ведущих производителей беспилотных летательных аппаратов, в рамках работы клуба "Дронбиатлон" приняли участие в пленарном заседании конференции "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира". Организатором мероприятия выступало Главное управление инновационного развития Минобороны России. Основная цель встречи заключалась в координации усилий региональных центров и производителей беспилотных авиационных систем мультироторного типа в интересах улучшения условий для обучения операторов, разработки и массового производства БЛА, комплексного развития и популяризации школ подготовки операторов в интересах СВО.

На аэродроме Кубинка прошли восемь мероприятий научно-деловой программы по тематике Воздушно-космических сил. Эксперты обсудили вопросы электромагнитной совместимости бортовых радиоэлектронных средств, средств связи пилотируемого авиационного комплекса, а также вопросы информационной поддержки процессов эксплуатации комплексов военного назначения.

В ходе форума "Армия-2023" состоялось семь торжественных церемоний награждений участников крупнейшей оружейной выставки. Лауреатов МВТФ "Армия-2023" чествовали в 15 различных номинациях.

В рамках форума "Армия-2023" Министерство обороны Российской Федерации подписало и вручило государственные контракты предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 400 млрд. руб. На форуме были подписаны 11 и вручены 9 госконтрактов. В результате их выполнения в Вооруженные Силы Российской Федерации поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн. ед. средств поражения.

Участники и гости форума смогли посетить уникальные объекты Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот": крупнейшую экспозицию исторической и современной техники на Музейной площадке №1, Центр военно-тактических игр с большим разнообразием командных тактических игр и мастер-классов, национальное достояние – собрание бронетанковой техники в Техническом центре парка "Патриот", Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Мультимедийный историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти", музей под открытым небом "Поле Победы", военно-исторический комплекс "Партизанская деревня".

Перед аудиторией форума выступили творческие коллективы Минобороны России, солисты г.Москвы, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, а также состоялась военно-патриотическая акция – мотопробег, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия" проводится с 2015 года. Представителем организатора форума выступает Главное управление инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.