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ЦАМТО

Алан Лушников: "Калашников" создаст учебный центр по беспилотной авиации

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Алан Лушников
Алан Лушников.
Источник изображения: Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 21 августа. Концерн "Калашников" создаст учебный центр беспилотной авиации на базе НПО "Ижевские беспилотные системы" (в составе концерна) для качественной и централизованной подготовки специалистов беспилотной авиации на всю линейку изделий БЛА, производимых группой компаний "Калашников".

Об этом заявил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников в кулуарах пленарного заседания "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира".

"Имеющиеся в настоящий момент организации по подготовке персонала для эксплуатации комплексов с БЛА ориентированы на обучение эксплуатации зарубежных беспилотников, имеющихся в свободной продаже – типа коптеров фирмы DJI, Mavic и тому подобное, либо БЛА собственного производства, что ограничивает возможность получения универсального специалиста для его привлечения к испытательным полетам в ходе разработки новых БЛА", – отметил президент "Калашникова".

По его словам, предприятия-разработчики БЛА, входящие в группу компаний "Калашников", также столкнулись с данной проблемой. "После анализа ситуации было принято решение о создании мобильных расчетов комплексов с БЛА, задачей которых является освоение всех типов беспилотных летательных аппаратов, производимых на наших предприятиях, – сказал А.Лушников. – Данные группы, получив знания и опыт, будут включать в себя универсальных специалистов, которые при необходимости могут использоваться как инструкторы и испытатели, так и специалисты по сопровождению эксплуатации комплексов с БЛА заказчиком".

Для концерна "Калашников" такой алгоритм работы является наиболее эффективным. В контуре группы компаний "Калашников" имеются как полноценные предприятия, разрабатывающие и производящие БЛА по установленным нормам с военной приемкой, так и предприятия, не имеющие собственного конструкторского бюро, но создающие интересные наработки, которые в итоге позволяют им изготавливать конкурентоспособные образцы БЛА.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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БПЛА
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