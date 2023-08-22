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Известия.ru

В Китае назвали ВСУ недостаточно сильными для прорыва обороны РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Эксперт КНР: ВСУ недостаточно сильны для фронтального прорыва линии обороны РФ

Украинская армия не обладает достаточной мощью для совершения фронтального прорыва. Об этом 21 августа заявил сотрудник Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн в качестве комментария о поводу эскалации конфликта на Украине.

«Как бы то ни было, украинские войска недостаточно сильны для того, чтобы совершить фронтальный прорыв [в конфликте]», — приводит его слова газета Global Times.

Согласно мнению сотрудника Центра изучения РФ, киевские власти стараются обойти зону обороны, благодаря которой российская армия обезопасила ключевые населенные пункты РФ от атак ВСУ.

Ранее в этот же день боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Монах рассказал о некачественных снарядах ВСУ. По его словам, каждый день украинская армия проводит интенсивный артиллерийский обстрел по российским позициям на запорожском направлении в районе села Работино, однако примерно 20% снарядов противника не разрываются.

Тогда же другие боец 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Земляк рассказал, что ВСУ ежедневно пополняют количество военнослужащих и техники на запорожском участке фронта и посылают в бой пехотные группы, однако российские военные «перемалывают» их.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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