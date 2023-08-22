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РИА Новости

"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы

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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация на фронте вынудила Киев бросить в бой подразделения, которые предназначались для второго этапа контрнаступления. Дело в том, что российская армия на некоторых участках перешла в атаку. Об обстановке на передовой — в материале РИА Новости.

"Продвижение тормозит"

Запорожская область по-прежнему на острие главного удара ВСУ. Войска пытаются вклиниться в оборону, но несут потери и откатываются назад.

Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"

Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

ВСУ сосредоточились на Работино, где частично контролируют северную часть населенного пункта. Однако первоначальный замысел киевского Генштаба — совершить рывок на юг, на Токмак и далее на Бердянск и Мелитополь — реализовать пока не удалось.

По оценкам Минобороны России, с начала наступления украинская армия потеряла уже 45 тысяч человек. В итоге на Запорожское направление бросили элитные резервы — 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады.

Британский основной боевой танк Challenger 2

Источник изображения: © Фото : Crown Copyright

Личный состав готовили на Западе по стандартам НАТО. На вооружении танки, которые еще не были на фронте, — британские Challenger 2. Также из техники — немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker.

Десантники должны были идти в бой вторым эшелоном, врываться в бреши, пробитые в обороне штурмовыми частями. "Страйкеры" развивают высокую скорость по пересеченной местности, это позволяет пехоте быстро срывать дистанцию.

Однако взломать рубежи так и не удалось, и теперь уже самих десантников используют в качестве штурмовиков. Это свидетельствует о том, что ВСУ не хватает солдат.

Украинские солдаты на танке под Артемовском

Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

"С потерями не считаются, буквально гонят людей на убой, — рассказывает офицер-разведчик с позывным Сапфир. — Снарядного голода не испытывают, лупят очень часто и точно. Но для крупного наступления нужно больше орудий. Плюс мы выбили им инженерную технику, без которой рискованно действовать крупными бронегруппами на минных полях. Действуют в основном пехотой, вручную снимают мины. Впрочем, наши реактивщики тут же дистанционно все "засыпают" заново. Это сильно их тормозит".

Чуть большего успеха ВСУ добились восточнее — на Времьевском выступе, у границы с ДНР. Там заняли Старомайорское и Урожайное. Это создает угрозу Старомлиновке, важному логистическому пункту. А оттуда можно наступать как на юг, на Бердянск, так и на восток, в сторону Волновахи.

Самоходная гаубица "Мста-С"

Источник изображения: © РИА Новости

Второй вариант, видимо, поддержит ударом группировка, обороняющая Угледар. Но далеко не факт, что у украинской армии хватит сил на такой прорыв. Россия оборудовала линии обороны не только в Запорожской области.

Позиционные бои

На линии боевого соприкосновения в Херсонской области без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Безрезультатно — вся акватория просматривается беспилотниками. Небольшой плацдарм, захваченный украинским десантом в районе Казачьих Лагерей и Подстепенного, круглосуточно обстреливается.

На Донецком направлении — позиционные бои. Российская армия заняла несколько опорных пунктов ВСУ севернее Авдеевки, по дороге к населенному пункту Керамик. Одновременно штурмовые части продвигаются к Красногоровке.

Продолжаются столкновения у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. Недавно вэсэушников вытеснили с позиций у населенного пункта Каменка.

Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области

Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии возобновили штурм Клещеевки. Россияне, в свою очередь, контратаковали от Дубово-Васильевки на Богдановку. Обе стороны успеха не достигли.

Дойти до цели

На большей части линии боевого соприкосновения российская армия обороняется. Но кое-где наступает.

Прежде всего на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново. Развернулись бои за Синьковку.

Украинский Генштаб перебросил сюда несколько бригад с Запорожского направления. Группировку под Купянском возглавил лично командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он руководил удачным для ВСУ наступлением в Харьковской области прошлой осенью и гораздо менее удачной для них обороной Артемовска.

Признав, что обстановка осложняется, генерал предупредил: Купянск могут заблокировать и захватить.

Военнослужащий ВС России в зоне специальной военной операции

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Кроме того, российская армия продвигается вперед южнее Кременной, в Серебрянском лесничестве. Как сообщали украинские СМИ, именно там воюет полк "Азов"*, разгромленный в Мариуполе, но сформированный вновь.

По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к реке Оскол. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Это позволит создать буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.

Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток". Его захват может решить исход всего конфликта.

* Запрещенная в России организация.

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